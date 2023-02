Maurizio Sarri îl contrazice pe Dan Petrescu: „Suntem în dificultate!” 

Ardelenii sunt obligați să câștige meciul de pe teren propriu, după ce partida din manșa tur s-a încheiat 1-0 în favoarea lui Lazio, datorită golului marcat de Ciro Immobile. CFR Cluj are avantajul terenului propriu, însă Dan Petrescu a vorbit la conferința de presă, spunând că echipa sa are 10% șanse la calificare, asta și în contextul în care din echipa campioanei en-titre din România lipsesc doi titulari, Yuri și Nana Boateng.

Totodată, comentând zvonurile apărute despre posibile absențe din lotul lui Maurizio Sarri, antrenorul ardelenilor a răspuns tranșant, punctând că Lazio nu va avea absențe de marcă, singura „pierdere” fiind reprezentată de Pedro, care era rezervă.

Maurizio Sarri: „Sper ca Petrescu să aibă dreptate!”

Maurizio Sarri a vorbit la conferința de presă și a comentat declarațiile lui Dan Petrescu, dezvăluind și care este situația lotului său.

„Sper ca Petrescu să aibă dreptate, dar nu prea cred. Nu suntem favoriți la câștigarea trofeului în acest moment. Avem multe absențe și suntem în dificultate. Nu e un alibi pentru noi, însă e încă o dificultate adăugată altora.

Trebuie să ne facem jocul. Sunt mult mai fizici și obișnuiți cu anumite curse, nu trebuie să jucăm superficial. Există echipe puternice în Conference League precum West Ham, care sunt la un nivel înalt în ciuda poziției din Premier League, e și Villarreal.

Nu vorbim doar despre accidentați. Milinkovic s-a întors în condiții de neprezentat, nu s-a antrenat decât în sală. Zaccagni are febră, Romagnoli e pe tratament, Radu nu e gata încă, Pedro ar trebui să fie verificat în seara asta, sperăm să i se scoată tampoanele după operația la nas și să vedem dacă vom avea o mască pentru el, astfel încât să revină la antrenamente”, a declarat Sarri citat de Gazzetta dello Sport.

