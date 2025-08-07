Tenismanul german Alexander Zverev (28 ani), principalul favorit al turneului ATP Masters 1.000 de la Toronto (Canada) a ratat calificarea în finala acestei competiţii, dotată cu premii totale de 9.193.540 dolari, fiind învins în trei seturi, 6-3, 4-6, 7-6 (7/4), de rusul Karen Hacianov, într-un meci disputat miercuri.



Hacianov (29 ani), numărul 16 mondial, a salvat o minge de meci în faţa lui Zverev, ocupantul locului 3 în clasamentul ATP, pentru a accede în prima sa finală din 2025 şi prima din cariera sa la Openul Canadei, unde s-a oprit anterior de două ori în penultimul act.



Rusul şi-a luat cu această ocazie revanşa după finala pierdută în faţa jucătorului german la Jocurile Olimpice de la Tokyo (3-6, 1-6), în 2021.



Adversarul lui Karen Hacianov în finala de la Toronto va fi americanul Ben Shelton (22 ani, locul 7 ATP), care a dispus cu 6-4, 6-3 de compatriotul său Taylor Fritz (27 ani, locul 4 ATP), în celălalt duel din penultimul act.



Shelton, care s-a calificat în premieră în finala unui turneu de categoria Masters 1.000, a câştigat singura confruntare anterioară cu Hacianov, în luna martie la Indian Wells.

