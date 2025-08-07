FOTO Bani cu lopata! Ce premii sunt puse în joc la US Open 2025

US Tennis Association a anunţat miercuri că premiile acordate câştigătorilor de la probele de simplu masculin şi feminin ale turneului US Open vor ajunge la suma de cinci milioane de dolari pentru fiecare, iar compensaţia totală a jucătorilor va ajunge la 90 de milioane de dolari.

  • Premii record la US Open 2025 – câştigătorii de la simplu vor primi câte 5 milioane de dolari

Este vorba de o creştere cu 20% a sumei totale a premiilor de la US Open, cea mai mare din istoria tenisului, iar câştigătorii de la simplu masculin şi feminin vor fi recompensaţi cu câte cinci milioane de dolari. Cecul de 5 milioane de dolari din acest an reprezintă o creştere de 39% faţă de 3,6 milioane de dolari anul trecut. Aceeaşi creştere procentuală a fost aplicată şi vicecampionilor la simplu, care primesc câte 2,5 milioane de dolari fiecare. Semifinaliştii vor câştiga 1,26 milioane de dolari, o creştere de 26%.

Bani mulți la US Open 2025

Echipele câştigătoare la dublu feminin şi masculin vor primi 1 milion de dolari, un nou record pentru aceste evenimente de la US Open, unde premiile totale pentru calificări ajung la 8 milioane de dolari, o creştere de 10%.

Suma maximă anterioară pentru un câştigarea unui turneu de simplu US Open a fost de 3,85 milioane de dolari în 2019, înainte de a scădea în timpul pandemiei de COVID-19.

Aceste creşteri vin în contextul în care jucătorii de top au purtat diiscuţii cu reprezentanţi ai fiecăruia dintre cele patru turnee majore, în încercarea de a primi un procent mai mare din venituri la US Open, Wimbledon, Roland-Garros şi Australian Open.

Novak Djokovic, Coco Gauff şi campionii US Open din 2024, Aryna Sabalenka şi Jannik Sinner, s-au numărat printre cei 20 de jucători care au semnat o scrisoare trimisă şefilor celor patru turnee de Grand Slam în martie, solicitând mai multe premii în bani şi un cuvânt mai important de spus în ceea ce ei au numit „decizii care ne afectează direct”.

Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține România blocată cât mai mult în trecutul communist
Tricoul de „hattrick” a lui Armstrong din derby-ul Dinamo - FCSB, la licitație! Anunțul făcut de Dinamo
Un prieten din fotbal al lui Gigi Becali: "Dacă i-au bătut Shkendija și bucătarii de data trecută e clar că toți îi pot bate!"
Alexander Zverev a ratat calificarea în finala turneului ATP Masters 1.000 de la Toronto. Cine l-a învins și cu ce scor
MM Stoica a luat foc când a auzit de psiholog la FCSB: „Poate sunt învechit, dar nu mă interesează”
Feyenoord - Fenerbahce, cel mai tare duel din Champions League, decis în '90+1! Fără FCSB, dar cu Shkendija, Kairat, Qarabag sau Pafos
„Reghe“, distrus: ce au descoperit arabii despre trecutul său

Probleme mari la FCSB! Atacantul are nevoie de operație

Victor Becali s-a convins după patru etape: ”Ei vor fi campioni”

Gigi Becali a anunțat primul "11" pentru Drita și a desființat un jucător: "Doarme pe teren!"

A semnat cu Universitatea Craiova cu o zi înainte de meciul cu Spartak Trnava: ”Mult succes, leule!”

Șansă imensă pentru Ianis Hagi: e pe lista unui club putred de bogat, unde avem deja un român

stirileprotv Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține România blocată cât mai mult în trecutul communist

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

