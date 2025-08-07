VIDEO Feyenoord - Fenerbahce, cel mai tare duel din Champions League, decis în '90+1! Fără FCSB, dar cu Shkendija, Kairat, Qarabag sau Pafos

Feyenoord - Fenerbahce, cel mai tare duel din Champions League, decis în 90+1! Fără FCSB, dar cu Shkendija, Kairat, Qarabag sau Pafos Liga Campionilor
Încep să apară și echipele cu nume în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.

Steaua Roşie Belgrad, Benfica Lisabona şi Club Brugge au obţinut victorii în deplasare, miercuri seara, în prima manşă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.

Rade Krunic, ca pe vremuri: dublă pentru Steaua Roșie Belgrad

Steaua Roşie a dispus de Lech Poznan, cu 3-1, în Polonia, prin dubla lui Rade Krunic (9, 51) şi reuşita lui Bruno Duarte (73).

Benfica Lisabona a învins-o pe OGC Nice cu 2-0, pe Coasta de Azur, prin golurile semnate de croatul Franjo Ivanovic (53) şi de Florentino (88).

Hadj Moussa, eroul lui Feyenoord în 2-1 cu Fenerbahce

Club Brugge a câştigat pe terenul echipei RB Salzburg, cu 1-0, graţie golului reuşit de Romeo Vermant (75).

Fenerbahce a fost învinsă in extremis de Feyenoord, cu 2-1, la Rotterdam, golul victoriei echipei olandeze fiind reuşit de algerianul Anis Hadj Moussa (90+1) (foto).

A fost mai întâi autogolul lui Mert Muldur (19), apoi turcii au egalat după o reușită senzațională a lui Sofyan Amrabat (86), dar Hadj Moussa a dat lovitura în prelungiri.

Rezultatele partidelor din prima manşă a turului 3 preliminar din Champions League

Marţi

Malmo FF (Suedia) - FC Copenhaga (Danemarca) 0-0

Dinamo Kiev (Ucraina) - Pafos FC (Cipru) 0-1

KF Shkendija (Macedonia de Nord) - Qarabag FK (Azerbaidjan) 0-1

Glasgow Rangers (Scoţia) - Viktoria Plzen (Cehia) 3-0

Miercuri

Kairat Almaty (Kazahstan) - Slovan Bratislava (Slovacia) 1-0

Lech Poznan (Polonia) - Steaua Roşie Belgrad (Serbia) 1-3

Ludogoreţ Razgrad (Bulgaria) - Ferencvaros Budapesta (Ungaria) 0-0

Red Bull Salzburg (Austria) - Club Brugge (Belgia) 0-1

OGC Nice (Franţa) - Benfica Lisabona (Portugalia) 0-2

Feyenoord Rotterdam (Olanda) - Fenerbahce Istanbul (Turcia) 2-1

Meciurile din manşa secundă se vor juca pe 12 august.

