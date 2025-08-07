Steaua Roşie Belgrad, Benfica Lisabona şi Club Brugge au obţinut victorii în deplasare, miercuri seara, în prima manşă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.

Rade Krunic, ca pe vremuri: dublă pentru Steaua Roșie Belgrad



Steaua Roşie a dispus de Lech Poznan, cu 3-1, în Polonia, prin dubla lui Rade Krunic (9, 51) şi reuşita lui Bruno Duarte (73).

Benfica Lisabona a învins-o pe OGC Nice cu 2-0, pe Coasta de Azur, prin golurile semnate de croatul Franjo Ivanovic (53) şi de Florentino (88).

Hadj Moussa, eroul lui Feyenoord în 2-1 cu Fenerbahce



Club Brugge a câştigat pe terenul echipei RB Salzburg, cu 1-0, graţie golului reuşit de Romeo Vermant (75).

Fenerbahce a fost învinsă in extremis de Feyenoord, cu 2-1, la Rotterdam, golul victoriei echipei olandeze fiind reuşit de algerianul Anis Hadj Moussa (90+1) (foto).

A fost mai întâi autogolul lui Mert Muldur (19), apoi turcii au egalat după o reușită senzațională a lui Sofyan Amrabat (86), dar Hadj Moussa a dat lovitura în prelungiri.

