Universitatea Craiova este singura echipă românească încă angrenată în competițiile europene. Oltenii sunt calificați în faza principală din UEFA Conference League, iar în prima etapă se vor duela pe teren propriu cu Getafe.

Gică Craioveanu surprinde înainte de Universitatea Craiova - Getafe

Este pentru al doilea an la rând când Universitatea Craiova s-a calificat în „Faza Ligii” UEFA Conference League. Formația pregătită de Filipe Coelho va debuta în competiție în fața unei echipe foarte puternice: Getafe.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 12 octombrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Gică Craioveanu.

Fostul atacant este o legendă a clubului din La Liga, acesta evoluând între 2002 și 2006 la formația de lângă Madrid. Totodată, Getafe i-a construit inclusiv o statuie lui Gică Craioveanu lângă stadion.

Întrebat despre partida din UEFA Conference League, Gică Craioveanu a surprins și a transmis că o vede favorită pe Universitatea Craiova. „Grande” și-a argumentat pronosticul prin ultimele partide disputate de iberici, Getafe suferind la jocul de construcție.

Pe lângă cele identificate de Gică Craioveanu, Universitatea Craiova se va baza și pe un stadion arhiplin, pe „Ion Oblemenco” fiind așteptați în jur de 30.000 de suporteri.

„Ambiție va exista! Eu cred că... O să spui că sunt mai nebun, dar asta consider. Craiova este ușor favorită pentru mine! Chiar dacă Getafe vine dintr-un campionat puternic, Getafe nu arată bine! Nu are consistență în joc, este o echipă care nu îți pune mari probleme pe plan ofensiv. Ei creează foarte puțin fotbal, este o echipă care profită foarte mult de fazele fixe, de mingea a doua. Atacă foarte bine când sunt respingeri.

În rest, nu e o echipă care să te domine. Eu cred că este peste joc Craiova. Ați văzut meciul lui Getafe cu Barcelona, a ajuns în care pentru prima oară în minutul 70. Am zis la un moment dat că nu îi văzusem tricoul lui Garcia, nu mi-a plăcut deloc de Getafe!”, a declarat Gică Craioveanu la VOYO SPORT LIVE.