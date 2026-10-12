Formula 1 | Lewis Hamilton a fost dus la centrul medical după Marele Premiu de la Singapore. Care e motivul

Pilotul Ferrari, în vârstă de 41 de ani, care "nu se simţea bine", a fost scutit de îndatoririle sale legate de presă după cursă.

După Marele Premiu de la Singapore, pe care l-a terminat pe locul şase, pilotul britanic Lewis Hamilton a ajuns la centrul medical al Formulei 1.

Tot adevărul din spatele transferului lui Baiaram la PAOK: „Mi-a spus că este aproape să se rezolve”

Luptând pentru un loc pe podium, veteranul a plătit preţul pe pistă pentru o decizie strategică proastă, nereuşind să intre la boxe sub Virtual Safety Car. "Astăzi nu am obţinut rezultatul pe care ni-l doream, şi asta e vina mea" , a recunoscut britanicul într-un comunicat emis de echipa sa.

Coechipierul lui Lewis Hamilton, Charles Leclerc, a terminat pe locul doi în spatele lui Max Verstappen. Pilotul monegasc s-a numărat printre cei care l-au depăşit pe Hamilton. "Pe un circuit unde depăşirile sunt dificile, trebuie să încerci ceva diferit: aşa că am ales să pornesc cu anvelope medii noi, pentru a încerca să pun în aplicare o strategie cu o singură oprire", a explicat Lewis Hamilton. "Din păcate, pneurile medii nu au fost la fel de bune ca cele moi."

"Sub Virtual Safety Car, echipa m-a rugat să intru la boxe, dar am ratat intrarea. După aceea, am decis să rămân pe loc şi să încerc să-mi menţin poziţia până la final, dar în ultimele tururi am suferit mult din cauza degradării anvelopelor şi am pierdut trei locuri, terminând pe locul 6, ceea ce nu reflectă ritmul pe care l-am avut cu maşina astăzi", a spus el.

Al treilea în clasamentul general, cu şase Mari Premii rămase de disputat, Lewis Hamilton a trăit "o lecţie dureroasă" la Singapore. "Dar îmi asum întreaga responsabilitate pentru deciziile pe care le-am luat", a comentat starul Ferrari. "Nu orice decizie poate fi corectă şi pot accepta că am făcut o greşeală, dar îmi pare rău faţă de echipă pentru punctele pe care le-am pierdut astăzi. Ei dau tot ce au în fiecare weekend şi mi-ar fi plăcut să le ofer un rezultat mai bun. Voi continua să muncesc din greu şi mă voi întoarce mai puternic la următoarea cursă."

Următoarea cursă va fi Marele Premiu al Statelor Unite pe 25 octombrie.

News.ro