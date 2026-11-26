Warren Aspinall, fostul mijlocaș al lui Brighton și actual analist BBC, a declarat pentru postul britanic că ”Pescărușii” și-au îndeplinit obiectivul în meciul cu Universitatea Craiova, însă Fabian Hurzeler nu poate fi pe deplin mulțumit.

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Aspinall crede că ratarea uriașă avută de Femi Azeez în minutul 69, când din fața porții a șutat mult peste transversală, ar trebui să îl pună pe gânduri pe Hurzeler, dar și pe autorul ratării.

Totuși, Aspinall a avut cuvinte de laudă pentru prestația lui Brighton, mai ales în condițiile în care Universitatea Craiova nu pierduse niciun meci până la această partidă.

”Obiectivul a fost îndeplinit, însă, în ceea ce privește ocaziile create și cele valorificate, cred că Fabian Hurzeler va fi dezamăgit. Femi Azeez a ratat o ocazie uriașă. Ar fi putut face mai mult, dar cred că s-au descurcat bine împotriva unei echipe care nu pierduse niciun meci.

Femi Azeez ar fi trebuit să lovească mingea cu toată forța, folosind șiretul. Se va gândi toată noaptea la ocazia pe care a ratat-o”, a spus Warren Aspinall la BBC.