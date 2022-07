Nicolae Dică a revenit cu victorie la FCSB, fiind primul meci pe banca tehnică la vicecampioana României. La finalul partidei, fostul jucător al "roș-albaștrilor" a fost aclamat de cei peste 20.000 de suporteri prezenți pe Arena Națională, moment în care antrenorul s-a dus spre peluză să-i salute.

Partida de pe Arena Națională a reprezentat debutul lui Nicolae Dică ca antrenor la FCSB, fiind al doilea mandat al tehnicianului la echipa la care a evoluat șu ca jucător.

Golul a venit în minutul 44, când Dawa a marcat dintr-o lovitură cu capul, în urma unui corner. Avantajul a fost mărit prin reușita superbă a lui Edjouma din minutul 56.

Oaspeții au redus diferența în minutul 69, Goshteliani reușind să marcheze cu capul. După 8 minute, Tabatadze a restabilit egalitatea și erau în avantaj la general, scor 3-2.

Revenire de senzație pentru FCSB

Aflat în postura de căpitan după plecarea lui Florin Tănase, Florinel Coman și-a trecut numele pe tabela marcatorilor în minutul 79, iar cu două minute înaintea terminării timpului regulamentar, Cordea a obținut un penaly, transformat impecabil de Risto Radunovic.

FCSB - Saburtalo | Ce a declarat Nicolae Dică la finalul partidei

"Am mai îmbătrânit cinci ani, dar important este că am câștigat și că ne-am calificat. Întotdeauna am emoții, dar sunt emoții pozitive pe care le transmit și echipei.

A fost o altă atitudine a echipei, am stat și am făcut acel pressing sus foarte mult. În a doua repriză ne-am retras puțin, ceea ce nu trebuia să se întâmple. Important este că ne-am calificat, trebuie să avem încredere. Suporterii au fost minunați, galeria la înălțime, așa cum o știam.

Am vorbit cu șeful galeriei înainte să semnez, a vorbit cu ceilați și mi-au transmis că își doresc să vin la echipă. Avem nevoie de întăriri, am vorbit cu patronul și cu MM. Sper să reușim să mai luăm câțiva în următoarele zile.

L-am ales pe Florinel pentru că este unul dintre jucătorii vechi ai echipei, l-am antrenat și în primul mandat, am vrut să îi dau încredere, am avut o discuție cu el, i-am spus ce înseamnă un căpitan de echipă, iar în seara aceasta așa a arătat. Mă interesează mult de la el să știe ce să facă atunci când pierde mingea, iar astăzi a arătat ca un căpitan.



Octavian Popescu, din punctul meu de vedere, trebuie să joace în spatele vârfurilor, ca un adevărat decar. Este un jucător care poate să joace pe toate pozițiile de la mijloc în sus, dar randamenul cel mai bun îl dă ca zecar", a declarat Nicolae Dică la PRO TV.