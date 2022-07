Florinel Coman a purtat în premieră banderola de căpitan și a înscris golul trei al echipei sale, primul al său după o pauză de un an.

Florinel Coman: "Banderola e o motivație în plus"

La finalul meciului, extrema celor de la FCSB a explicat ce s-a întâmplat după golul doi al celor de la FCSB, când Saburtalo a reușit să egaleze în decurs de doar două minute.

Coman s-a arătat foarte optimist și a explicat că banderola îi oferă o motivație în plus.

"Un meci dificil, dar o calificare meritată. Am avut multe ocazii. Suntem mulțumiți că am reușit să ne calificăm. Am muncit toți, am dominat meciul, important e că ne-am calificat. S-au văzut niște trasee de joc, așa că suntem mulțumiți.

Am pierdut puțin controlul, cred că ne-am relaxat, a fost o greșeală, dar am intrat doar cu gândul de a câștiga meciul. Da, n-am mai văzut poarta de foarte mult timp, dar sunt fericit că am marcat și am dat dovadă de un grup puternic.

Da, aveam nevoie să câștigăm și în maniera aceasta. Cred și sper ca de etapa viitoare să o ținem numai pe victorii pe linie. Am avut cel mai frumso public din România, le mulțumim că au fost alături de noi.

Eu l-am mai avut pe Dică, e un antrenor foarte bun, care vrea să scoată maxim de la fiecare. A venit cu un alt aer și sperăm să o ținem tot așa. Banderola a reprezentat o motivație în plus pentru mine și sper să trag echipa după mine

Tănase a stat până ieri cu noi în cantonament. E foarte bine pe el. Ce pot să spun? A lăsat un gol, dar trebuie să ne ridicăm colectiv la nivelul cel mai înalt. Își dorea foarte mult, trebui să plece de doi ani, părerea mea. Sunt foarte fericit pentru el.

Sincer, nu vreau să mă gândesc la următorul meci din Conference League, avem etapă în weekend. Va fi greu, dar dacă acumulăm ritmul necesar, de care avem nevoie, cred că vom putea să intrăm în grupe. Am arătat azi că poate, o altă atitudine, un alt fotbal practicat și cred că va fi din ce în ce mai bine", a spus Coman, pentru PRO TV.