Învinsă în primul meci din turul 2 preliminar din Conference de Saburtalo Tbilisi, 0-1, FCSB era obligată să întoarcă rezultatul pe Arena Națională pentru a se califica în faza superioară.

Iar elevii lui Nicolae Dică (42 ani) au început meciul promițător, iar în minutul 55 scorul era 2-0 pentru roș-albaștri. Însă, în minutul 78, Saburtalo restabilea egalitatea, ca două minute mai târziu Florinel Coman (24 ani) să facă 3-2 și să trimită meciul în prelungiri.

Radunovic, salvatorul FCSB-ului

FCSB mai avea nevoie de un gol pentru a se califica direct, iar Andrei Cordea (23 ani) a obținut lovitura de pedeapsă care i-a dat șansa lui Risto Radunovic (30 ani) să-și treacă numele pe tabela marcatorilor. Încântat de victorie, fundașul stânga a mărturisit cât de hotărât a fost să execute penalty-ul, având și un mesaj de mulțumire pentru fanii prezenți pe Arena Națională.

„E o victorie muncită, ne bucurăm foarte mult. Mergem mai departe, avem foarte mult de muncă și ne așteaptă un nou meci greu cu FCU Craiova.

Am avut încredere în mine, am bătut bine și am marcat. M-am simțit bine, am luat mingea, se știa ceva înainte de meci despre cine va executa. În seara asta am dominat de la primul minut până la ultimul și am făcut un meci foarte bun, așa trebuie să jucăm și următoarele meciuri.

Nu s-au putut schimba multe, dar la fotbal când se schimbă antrenorul se schimbă ceva. Îi doresc multă baftă lui Anton Petrea, îi mulțumec pentru tot ce a făcut, acum avem un nou Mister. Mă bucur că putem să le dăm puțin înapoi suporterilor cu această calificare.

Mă bucur că am centrat la golul lui Coman și am marcat din penalty”, a declarat Risto Radunovic pentru PRO TV și www.sport.ro.