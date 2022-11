La finalul meciului, David Moyes a subliniat că echipa sa a întâlnit Steaua București (n.r. - FCSB) și a spus că a obținut o victorie atât de clară în fața vicecampioanei României și că i-a supărat astfel pe fani.

„A fost o grupă perfectă pentru noi, am câștigat toate meciurile. Am făcut un joc foarte bun, jucătorii au arătat foarte bine. Fotbaliștii care evolueaza mai puțin au avut șansa în această seară să arate ce pot.

West Ham, cu rezervele pe Arena Națională

Da. Ultima oară când am fost în România, cu Everton, am pierdut cu 5-0 în fața lui Dinamo. Dar în această seară am venit pregătiți, pentru că știam că întâlnim Steaua București. Bine, știam că avem primul loc asigurat, de aceea ne-am permis să trimitem jucători cu mai puțină experiență pe teren.

Avem un respect profund pentru fotbalul românesc și pentru suporterii români. Am adus chiar mulți jucători de bază cu toate că au fost și mulți veniți de pe bancă. Una peste alta, ne-am făcut treaba, am învins-o pe Steaua București și vă spun sincer că îmi pare rău că am făcut-o de maniera asta”, apus David Moyes la finalul meciului FCSB - West Ham, scor 0-3.

„Ciocănarii” au terminat grupa cu un bilanţ perfect, şase victorii din şase meciuri. FCSB a încheiat astfel o campania ratată complet în care a obţinut doar două puncte, ambele cu Anderlecht.