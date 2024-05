Un trofeu european nu a fost de ajuns! Încă un antrenor din Premier League e OUT

Clubul a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial faptul că antrenorul nu își va mai expira contractul care expiră la finalul acestui sezon.

Aflat la al doilea mandat la West Ham United, tehnicianul scoțian a câștigat trofeul Conference League alături de londonezi la finalul sezonului trecut. Atunci, West Ham se impunea cu scorul de 2-1 în fața Fiorentinei.

Moyes își încheie al doilea mandat la West Ham United după patru ani și jumătate.

”M-am bucurat de patru ani și jumătate extraordinari la West Ham, iar clubul se află într-o situație mai bună decât atunci când eu m-am întors în 2019.

Când am revenit la West Ham, echipa era la un loc de zona retrogradării, dar a fost o călătorie incredibilă și am ajuns în Europa trei sezoane la rând.

După ce am redresat echipa, am condus-o până pe locurile 6 și 7 în Premier League. Am fost încântat când am câștigat Conference League vara trecută, primul trofeu european în 43 de ani. Vreau să le mulțumesc jucătorilor pentru sprijinul acordat și pentru toate succeselor pe care le-am obținut.

M-am bucurat să lucrez cu toată lumea din acest club și vreau să mulțumesc conducerii pentru că mi-a oferit oportunitatea de a antrena această echipă.

Le doresc tot binele succesorului meu, patronului, jucătorilor, staff-ului, suporterilor și tuturor celor de la West Ham”, a spus David Moyes.

Clubul din Premier League a anunțat că au început deja căutările unui nou antrenor.

West Ham United can confirm David Moyes will leave the Club by mutual consent at the end of the 2023/24 season, when his contract expires. pic.twitter.com/32hGqNH17D