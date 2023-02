Unicul gol al meciului a fost marcat de Ciro Immobile, în minutul 45+4. Golgheterul lui Lazio a punctat cu un șut superb din interiorul careului, după o centrare surprinzătoare a lui Felipe Anderson.

Dan Petrescu, după Lazio - CFR Cluj 1-0

CFR Cluj a jucat în superioritate numerică din minutul 15, după eliminarea lui Patric pentru un fault din postura de ultim apărător asupra lui Krasniqi. Totuși, echipa lui Dan Petrescu a avut o posesie inferioară (44%) și un singur șut pe poartă (față de cele 5 ale lui Lazio).

După meci, Dan Petrescu a recunoscut că l-a deranjat golul încasat în prelungiri, însă a admis și chiar a subliniat diferența de valoare dintre cele două echipe.

"Dacă spuneai înainte de meci că pierdem cu 1-0, mi se părea că e normal, ar fi fost un rezultat bun, dar am jucat 11 contra 10. Mă supără că am încasat gol la ultima fază din prima repriză. Am avut noi corner în minutul 45+2 și nu am știut să gestionăm acea fază fixă. Fotbalul e și faze fixe. Cred că s-a văzut o diferență clară de nivel în favoarea lor. 11 la 10 am încercat, n-am putut mai mult. N-au fost așa multe ocazii, nici la noi, nici la ei, dar parcă ei au avut ocaziile mai mari.

Până la urmă, un rezultat care ne ține în cărți pentru retur. Probleme numărul 1 va fi duminică, peste două zile jucăm.

Jucători cu experiență. Din păcate, la fel ca la Craiova, gol tot din fază fixă. E o perioadă în care fazele fixe ies invers și nu reușim. Dacă Lovro reușea să marcheze cu capul pe final, cred că 1-1 era un scor mai real la ce s-a jucat pe teren. Dar v-am zis, s-a văzut o diferență mare, mare de valoare în favoarea lor. Savic mi se pare că e de pe altă planetă, Immobile, la fel. Pedro, când a intrat, fundașii lor laterali, toți fotbaliștii lor se vede că sunt la alt nivel. Dar noi ne-am bătut și ne vom bate și în retur, nu se știe în fotbal niciodată.

Am crezut că Immobile și Savic nu joacă, m-aș fi bucurat, dar amândoi au jucat. Știam că ei doi sunt de neînlocuit în echipa lor. Arbitraj excelent, Krasniqi a făcut o fază fantastică, a eliminat trei jucători. Arbitrul chiar a fost impecabil, n-ai ce să zici. Per total, sunt puțin necăjit de rezultat, dar, dacă la început îmi spuneai 1-0, spuneam că poate avem șanse la retur. Trebuie să ne gândim că vom avea șanse, dar nu știu câtă energie vom avea, pentru că duminică e un meci vital pentru noi. Mâine plecăm și poimâine jucăm și nu știu dacă cei care au jucat mai pot face față.

Mie mi s-a părut că a fost diferență de valoare, așa mi s-a părut. Doar atât, alt motiv nu. Ce să fie? Asta e realitatea. Milinkovic-Savic costă 100 de milioane, asta spune totul despre valoarea lor. La pauză am fost supărat de faza de la gol, a stricat tot ce am făcut bun în prima repriză. O neatenție, o lipsă de concentrare, dar, în același timp, și valoarea lor.

Nu suntem Real Madrid sau PSG. Și ele au 3 înfrângeri la rând. Trebuie să știm să trecem peste ele.

Ce să putem schimba la retur? Schimbăm jucătorii? Ce întrebări puneți... tot jucătorii ăștia sunt, tot ei își vor da viața. Am jucat și cu Lazio, cu Roma, dar băieții s-au dăruit. Chiar nu vedeți cine e la Lazio? La ei, rezervă Pedro. Uitați-vă la rezervele noastre. Asta e realitatea noastră. Dacă vreți mai mult, problema voastră, dar asta e realitatea", a spus Dan Petrescu, pentru PRO TV.

Returul dintre CFR Cluj și Lazio este programat joia viitoare, de la ora 19:45, în Gruia, LIVE pe Pro Arena și VOYO.