Chiar dacă egalul a fost echivalentul unei eliminări a FCSB-ului din competiție, Dawa vede partea bună. Fundașul crede că echipa lui Nicolae Dică va avea un moral mult mai bun pentru următoarele meciuri.

Criticat de Gigi Becali pentru greșelile de la golurile belgienilor, fundașul s-a apărat în interviul acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

Joyskim Dawa, după Anderlecht - FCSB 2-2

„A fost un meci dificil, pentru că ei au avut posesia. Am stat bine în teren. Am avut o reacție bună, am reușit să obținem un rezultat de egalitate, cred că e un rezultat pozitiv pentru noi. Sunt fericit, nu poate câștiga oricine aici. Nu e destul, dar ce pot să spun? Așa cum am spus, e greu (n.r. - să câștigi cu Anderlecht), au jucători buni. Sunt fericit pentru acest rezultat.

Cred că cel mai bun joc a fost cu West Ham, astăzi am avut o reacție bună, e bine pentru viitor. Trebuie să ne concentrăm pe meciul din campionat. Da, fac câteva greșeli, se întâmplă în fotbal! Toți jucătorii fac greșeli. E fotbal! Am făcut greșeli, am marcat”, a spus Joyskim Dawa, în exclusivitate pentru PRO TV.

Gigi Becali: ”M-am convins de Dawa”

Chiar dacă a marcat, Joyskim Dawa a comis două erori grave la golurile marcate de belgieni. Gigi Becali nu a putut trece peste asta și spune că fundașul cumpărat de la FC Botoșani ”nu se mai concentrează”.

„Acum m-am convins și eu de Dawa, chiar dacă i-am luat apărarea. În seara asta m-am convins, mi-a plăcut de el în primele meciuri. Dar ei după ce au statutul de titular, de vedete, nu se mai concentrează.

La fel au făcut și Cristea și Vînă. Am zis: 'Mamă, l-am luat pe Maradona!'. Dar ei nu se mai concentrează”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Ambele golurile marcate de belgieni au venit în urma unor erori comise de Dawa, fundașul preferat al lui Becali, în defensivă. La primul gol, fundașul central al FCSB nu a strâns la timp la Verschaeren, iar la golul doi l-a lăsat Vertonghen să lovescă mingea cu capul fără a încerca să-i ia fața fotbalistului belgian.

Dawa și-a mai spălat din păcate în minutul 81, atunci când a reușit să marcheze golul de 2-2, cu abdomenul, după o lovitură de la colț.