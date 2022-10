FCSB a remizat cu Anderlecht, 2-2, în penultima runda din grupele UEFA Conference League, în direct pe PRO Arena și VOYO (VIDEO din prima repriză - VIDEO din a doua repriză). Iar la acest scor, roș-albaștrii au părăsit matematic competiția.

Nicolae Dică își laudă jucătorii pentru atitudinea arătată

Nicolae Dică (42 ani) este mulțumit cu punctul obținut la Bruxelles și își laudă elevii pentru determinarea pe care au arătat-o. Dar, cu toate acestea, a ținut să precizeze că atacanții FCSB-ului trebuie să-și găsească liniștea la finalizare, pentru că irosesc ocaziile de a înscrie.

„Pot să spun că puteam să pierdem jocul, dar pe final puteam să-l și câștigăm. Dar ca joc, ca atitudine, este meritat acest egal. Este un rezultat important pentru moralul jucătorilor. Am întâlnit o echipă foarte bună, pe Anderlecht, cea mai titrată echipă din Belgia, cu jucători cu mare experiență, au jucat pe teren propriu, cu stadion aproape plin, mă bucur pentru atitudinea jucătorilor.

În ultima perioadă am avut o atitudine bună la toate jocurile. Vreau mai mult curaj pe faza ofensivă, să avem personalitate, să ținem de minge unu conta unu, pentru că avem calitate și trebuie să încerce să facă acest lucru jucătorii din atac.

Lucrăm și pe compartimente, lucrăm și cu întrega echipă și încet-încet sperăm să reușim să nu mai facem greșeli. Dar și adversarul, cei de la Anderlecht, a avut primul șut pe poartă în minutul 38 și a marcat gol. Noi am avut câteva ocazii până să marcheze ei golul și nu am reușit să marcăm”, a declarat Nicolae Dică la finalul partidei cu Anderlecht.

Silkeborg, „coșmarul” FCSB-ului din UEFA Conference League

Chiar dacă a fost mulțumit cu prestația de pe terenul lui Anderlecht, antrenorul roș-albaștrilor nu a uitat umilința cu Silkeborg, 0-5 în ambele meciuri, și dă de înțeles că acolo s-a pierdut calificarea.

„Îmi aduceam aminte cu cei din staff că în cele două jocuri cu Silkeborg am arătat foarte rău, din păcate pentru noi. În cele jocuri trebuia să scoatem mai mult. Am trecut peste, importat este că am reușit să ne revenim și am avut rezultate în campionat și acest rezultat pozitiv în Europa. Din punctul meu de vedere este un rezultat pozitiv pentru că am întâlnit o echipă foarte bună. Este un punct pentru încrederea jucătorilor. Nu am jucat cu oricine în seara asta”, a precizat Nicolae Dică.