Ce sumă a pierdut Universitatea Craiova după egalul cu Getafe și cu cât s-a ales acum

Oltenii au primit vizita spaniolilor joi seară, de la 19:45, în prima rundă din faza ligii UEFA Europa Conference League, într-un meci care a putut fi urmărit și în format LIVE TEXT pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1, după ce Assad Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 59, iar Nemanja Gudelj a restabilit egalitatea în minutul 81.

Mihai Rotaru & Co. vor încasa 133.000 de euro de la UEFA pentru remiza cu Getafe. În cazul în care Gudelj nu ar fi egalat în minutul 81, iar Universitatea Craiova s-ar fi impus în Bănie, atunci oltenii ar fi încasat 400.000 de euro de la forul european.

Echipele de start

Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Teles, Lameira, Băluță, Bancu - Cicâldău, Al Hamlawi, Baiaram

L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Teles, Lameira, Băluță, Bancu - Cicâldău, Al Hamlawi, Baiaram Rezerve: Maxim, Sava - Al. Crețu, Roux, Nsimba, Heri Tavares, Elisor, Băsceanu, Matei, Webster

Getafe: Soria - A. Garcia, Djene, Valou, Davinchi - Gudelj, F. Gracia - Terrats, M. Martin, Satriano - Mayoral

Soria - A. Garcia, Djene, Valou, Davinchi - Gudelj, F. Gracia - Terrats, M. Martin, Satriano - Mayoral Rezerve: Letacek, Ferrer - Sazonov, Abqar, Boselli, Kiko Femenia, Mojica, Risco

Universitatea Craiova - Getafe, cu 26.732 de spectatori

Fanii au luat cu asalt stadionul și au afișat o coregrafie impresionantă, care l-a ilustrat pe Gică Craioveanu, fost jucător atât la Craiova, cât și la Getafe. Fostul mare atacant nu lipsește de la această partidă și a întâmpinat încă de ieri delegația spaniolilor.

La această partidă asistă 26.732 de spectatori, potrivit cifrelor oficiale. Dintre aceștia, 319 sunt suporteri au oaspeților.

În următoarele partide din Conference League, Universitatea Craiova va juca în deplasare cu Inter d'Escaldes (22 octombrie), pe teren propriu cu Egnatia (5 noiembrie), în deplasare cu Brighton (26 noiembrie), în deplasare cu Kairat Almaty (10 decembrie) şi acasă cu FC Copenhaga (17 decembrie).