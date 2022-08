După un 0-0 în deplasare cu Șahtior Soligorsk în prima manșă din turul 3 preliminar din Conference League, campioana CFR Cluj joacă pentru calificarea în play-off-ul competiției pe Stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” joi de la ora 20:00, meci transmis în format LIVE TEXT pe sport.ro.

”Ce întrebare e asta dacă e favorită CFR? Sunt şanse 50-50%, nu s-a văzut la meciul tur? Nu sunt diferenţe între noi şi ei, nici de lot, nici de bani, de nimic.

Se poate întâmpla orice. Micile detalii vor face diferenţa. Inspiraţia şi norocul vor decide calificarea. Pot fi şi prelungiri, şi lovituri de departajare. Eu la lovituri de departajare n-am câştigat în cariera mea niciun meci, poate mâine va fi primul, cine ştie? Important e să ne calificăm.

Suntem conştienţi toţi de importanţa partidei. Dacă pierdem, am ieşi din Europa şi nu ar fi bine pentru club, pentru noi, pentru nimeni. Chiar dacă CFR are cele mai multe meciuri jucate în acest sezon, nu din România, din orice campionat. Dacă o altă echipă are 10 meciuri oficiale jucate într-o lună, eu plec de aici, mă duc. Dar vă spun că nu e niciuna”, a explicat antrenorul Dan Petrescu în conferința de presă dinaintea partidei de joi.





Foto: CFR Cluj