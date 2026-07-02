CFR Cluj a confirmat, prin intermediul rețelelor sociale, aducerea fundașului central croat Renato Pantalon (28 de ani).

Renato Pantalon, cel mai recent fotbalist adus de CFR Cluj

Pantalon a ajuns în Gruia liber de contract, după ce și-a încheiat angajamentul cu FK Jablonec (Cehia) chiar ieri.

Stoperul croat este cotat, pe site-ul de specialitate Transfermarkt, la 500.000 de euro.

„Dobrodošao, Renato Pantalon!

CFRiști, avem plăcerea să vă anunțăm că fundașul central de origine croată, Renato Pantalon, este noul jucător al echipei noastre!

CFR Cluj: „Îi urăm bun venit și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”

În sezonul trecut, Renato a evoluat în prima ligă din Cehia, bifând 19 meciuri pentru FK Jablonec. În stagiunile anterioare, acesta a jucat în Portugalia, pentru Rio Ave și Estrela Amadora, dar și la cluburi din Croația și Slovenia.

Îi urăm bun venit și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, a scris CFR Cluj, pe pagina de Facebook a clubului.