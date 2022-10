Ce spune Ilie Dumitrescu despre ultimele rezultate din Conference League ale celor de la CFR Cluj și FCSB

Ilie Dumitrescu crede că ambele cluburi și-au reglat jocul, după începuturi mai grele în acest sezon, iar CFR Cluj are șanse foarte mari să se califice în fazele superioare ale Conference League.

Doar CFR Cluj mai are șanse să treacă de grupe

Deocamdată, clujenii ocupă locul al treilea în SuperLiga, cu 28 de puncte acumulate în 13 meciuri jucate, dar are trei meciuri în minus față de liderul Farul (37p, 16m), și are nevoie de o victorie cu Ballkani, pentru a putea spera la ocuparea locului secund în grupa de Conference League. FCSB se află pe locul al șaselea în campionat, cu 20 de puncte în 13 meciuri jucate, și are șanse mari să prindă play-off-ul, în timp ce meciul cu West Ham, ultimul din grupa europeană, mai are doar miză financiară și de imagine.

FCSB - un rezultat pozitiv, CFR Cluj - șanse de calificare

"La FCSB a fost un progres, un rezultat pozitiv. A fost greu de gestionat pentru FCSB meciurile din Liga 1, în contextul confruntărilor din Conference League. Au menajat jucătorii și s-au echilibrat mai greu. Parcursul recent din campionat a fost bun, au reușit un rezultat pozitiv și în Europa. Din Conference League s-au luat bani, dar s-a acumulat și o experiență europeană. Poate că e o experiență mai puțin bună, dar tot experiență este.

CFR-ul a avut o săptămână bună, a scos maximum din dubla cu Slavia Praga. La Sivasspor au fost ceva probleme, dar pe un fond bun pe faza ofensivă. E clar că turcii au fost într-o seară excelentă. La meciul decisiv cu Ballkani (n.r. - 3 noiembrie, în direct pe PRO Arena) cred că echipa va fi concentrată și va reuși să câștige, ca să aducă calificarea.

"Dan Petrescu are rezultate foarte bune de cinci ani"

Dan Petrescu are rezultate foarte bune de cinci ani. A fost un moment mai puțin bun, pe început de sezon, la meciul cu Pyunik Erevan, când a fost un cutremur și în viața echipei. Dar momentul a fost gestionat foarte bine, e o artă să gestionezi și astfel de evenimente mai puțin bune. Acum e în lupta pentru titlu și cu șanse de calificarea în fazele superioare ale Conference League.

Petrescu are mentalitate de învingător, este un antrenor cu personalitate. Reușește o disciplinare și o subordonare tactică a jucătorilor. Mă întrebați dacă ar putea face minuni la națională... Petrescu, Hagi, Olăroiu, Răzvan Lucescu sunt antrenori de valoare, care pot ajuta mereu fotbalul românesc din postura de selecționeri", a declarat Ilie Dumitrescu.

Foto - Gabriel Chirea