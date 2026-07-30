Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la 19:00 ora României, la Riga, în Letonia, în a doua manșă din cel de-al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League.

În turul disputat la București, pe stadionul ”Steaua” din Ghencea, echipa pregătită de Marius Baciu a fost învinsă de letoni cu 3-2

FCSB, două schimbări la pauză. Auda a înscris în finalul primei reprize

Barthelemy Diedhiou a înscris în minutul 45+2, cu câteva momente înainte de fluierul final al primei părți.

La pauză, FCSB a pregătit două modificări pentru actul secund. Joao Paulo și Alexandru Stoian au intrat în locul lui Risto Radunovic, respectiv Vali Crețu.

Crețu a fost lângă Diedhiou în clipa în care Auda a deschis scorul.

Echipele de start în FK Auda - FCSB

Auda: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou; Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda; Antrenor: Didier Zanetti

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea; Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa; Antrenor: Marius Baciu

Cum s-a deschis scorul în Auda - FCSB