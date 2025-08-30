Fostul internațional este de părere că Mihai Rotaru poate obține o sumă impresionantă în schimbul extremei sale: nu mai puțin de 5 milioane de euro.



Prestațiile excelente ale lui Baiaram, decisive în parcursul european al echipei antrenate de Mirel Rădoi, l-au impresionat pe Panduru. Acesta crede că meciurile tari din grupe, cu adversari precum Sparta Praga sau Mainz, reprezintă vitrina perfectă pentru ca patronul din Bănie să-și umple conturile.



"Felul în care joacă și golurile lui..."



Fostul mare internațional a avut un discurs plin de admirație la adresa fotbalistului din Bănie, pe care l-a caracterizat drept o "nebunie de jucător".



"Mă gândeam la Baiaram la cine poate să-l ia… Mainz şi Sparta Praga. Baiaram, mai ales la ce face acum, e o mare nebunie de jucător, deja de anul trecut. A marcat 11 goluri sezonul trecut, cu multe meciuri titular, iar felul în care joacă şi golurile lui… A dat şi două goluri cu capul într-un meci, din fiecare procedeu are goluri. Dacă o ţine aşa, poate pleca pe cinci milioane", a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.



Performanța europeană a oltenilor a fost recompensată și de conducerea clubului. Mihai Rotaru a anunțat că, pe lângă primele deja stipulate în contracte, jucătorii vor primi un bonus suplimentar pentru accederea în grupele Conference League, fără a specifica însă suma.

