Nicolae Dică l-a trimis pe noul transfer al FCSB-ului din această perioadă de mercato, David Miculescu, din primul minut în returul de pe Arena Națională cu Dunajska Streda. În tur, "roș-albaștrii" au câștigat cu 1-0, iar în retur băieții lui Dică au încheiat partida cu un rezultat identic, fiind 2-0 la general.

David Miculescu, folosit pe post de extremă stângă, a fost schimbat în minutul 51 în urma unei accidentări. Răzvan Oaidă a intrat în locul său și a continuat până la fluierul final al centralului Aghayev.

Fotbalistul a primit îngrijiri și și-a continuat drumul până la banca de rezerve de două persoane din stafful medical al FCSB-ului. Piciorul său sângera și nu se știe cât va lipsi mutarea de 1.7 milioane a lui Gigi Becali din lotul echipei "roș-albastre".

Ce a spus Gigi Becali despre accidentarea lui Miculescu

"Am înțeles că are o contuzie la gleznă, nu are entorsă sau...contuzia se rezolvă repede", a declarat Gigi Becali, vineri dimineață, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

David Miculescu, la FCSB

David Miculescu a fost transferat de la UTA Arad și este fiul fostului golgheter al grupării arădene, Valentin Miculescu. Becali i-a stabilit deja o clauză de reziliere de 50 milioane de euro. Internaționalul de tineret poate juca în orice post din compartimentul ofensiv.