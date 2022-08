Vedetele de la FCSB "care nu fac ce a reușit Bogdan Rusu". Ce a transmis Basarab Panduru despre evoluția fotbalistului

Bogdan Rusu a evoluat în mult mai multe partide din eșalonul secund decât în Superliga și, mai mult, fotbalistul nu a făcut pasul în străinătate niciodată. Cu toate acestea, la vârsta de 32 de ani a ajuns să fie jucătorul FCSB-ului și să bifeze apariții în Conference League.

Basarab Panduru, fost antrenor și fotbalist, a vorbit despre evoluția lui Bogdan Rusu și a evidențiat faptul că Mamut și Dumiter nu ar fi reușit să facă ce a izbutit atacantul în meciul cu Dunajska Streda.

Panduru: „N-a văzut ritmul ăsta niciodată”

„Vorbim deja de un jucător care vine de la Mioveni, am vorbit de el, care anul trecut a marcat 9 goluri, care acum 2 ani a jucat pe la Călăraşi, pe unde a mai jucat, în Liga 2, unde a marcat tot 9 goluri.

Adică aşteptările nu erau mari de la el. În seara asta (n.r. aseară), într-un fel sau altul impresionează faţă de ce ai tu la echipă. Adică nu-l vezi pe Mamut niciodată în viaţa lui să facă ce a făcut Bogdan Rusu, nu-l vezi pe Dumiter să facă ce a făcut Bogdan Rusu. La Ianis Stoica, să nu ne băgăm încă, pentru că este foarte tânăr şi acolo se pot schimba lucrurile.

El va juca la o săptămână. Acum o să stea în gheaţă vreo 4 zile ca să se refacă. La meciul următor o să fie aranjat, frizat, pregătit. Cred că-l bagă în gheaţă sănătos acum, pentru că n-a mai avut el ritmul ăsta niciodată. Adică el stătea pe acolo, făcea un sprint, făcea ce voia. Acum sunt alte lucruri. Dar uite că s-a descurcat.”, au fost cuvintele lui Basarab Panduru, potrivit Orange Sport.

Echipele la care a evoluat Bogdan Rusu

În cariera sa fotbalistică, atacantul a debutat pentru Aerostar și a făcut pasul în vara anului 2010 la Farul Constanța. A continuat la Astra Ploiești, CF Brăila și SC Bacău, ca în 2015 să evolueze prima dată pentru FC Brașov, în locul unde s-a născut.

Rusu nu a evoluat în străinătate, ci doar în România. După aventura de la formația de sub tâmpa, fotbalistul a ajuns la Foresta Suceava, a fost transferat de FC Hermannstadt în iulie 2017 și a fost cedat un an și jumătate mai târziu la Petrolul, sub împrumut. De la sibieni, Dunărea Călărași l-a preluat, ca în 2020 CS Mioveni să-l agațe și să-l transfere la FCSB pe 1 august.