După ce s-a accidentat grav, cu o ruptură de 18 centimetri, Florinel Coman a revenit miraculos datorită Marijanei, "vracuul din Serbia" la care a fost trimis de Gigi Becali. A fost pe bancă în returul cu Dunajska Streda, însă Nicolae Dică nu l-a riscat să-l introducă în partea secundă.

Patronul FCSB-ului a vorbit în exclusivitate pentru PRO Arena, în cadrul emisiunii Ora Exactă în Sport, și a evidențiat faptul că ar putea lua 10-15 milioane de euro dacă îl transferă pe Coman.

Gigi Becali: „Nu fumează, nu bea. Pot să iau chiar 10-15 milioane pe el”

„La Coman e altceva. E cuminte acum, nu fumează, nu bea, nu umblă noaptea, el poate să explodeze. Are 24 de ani, e mai tânăr și pot să iau chiar 10-15 milioane pe el. El are prea mari calități, mai tari decât Tavi Popescu. N-o spun eu, e la măsurători, sunt mijloace tehnice de măsurare. La testele pentru puterea mușchiului e Coman și după liber

Nu avem încotro, trebuie să joace, putea să joace și acum, doar că nu am riscat, mi-a zis Dică că mai are două antrenamente cu echipa și e bine, va juca. El e posibil să joace și în cupele europene.”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.

FCSB - Dunajska Streda

Trupa "roș-albastră" a trecut de DAC Dunajska Streda pe MOL Arena cu 1-0, prin golul lui Joonas Tamm din minutul 69, iar pe Arena Națională a reușit să se impună cu același scor din tur, 1-0, grație reușitei lui Andrei Cordea.

FCSB o va întâlni mai departe în play-offul Conference League pe Viking. Norvegienii au pășit învingători în fața lui Sligo Rovers, 5-1 în tur și 0-1 în retur (5-2 la general).