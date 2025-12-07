Planeta fotbalului a intrat deja în febra Mondialului din 2026! Asta deși meciul de deschidere, Mexic – Africa de Sud, e programat pentru 11 iunie pe „Estadio Azteca“.

Și, totuși, tragerea la sorți de ieri, de la Washington, a adus turneul final din Canada, Mexic și SUA în prim-plan. Pentru că de acum cunoaștem și componența grupelor, chiar dacă tabloul cuprinde doar 42 din cele 48 de naționale care vor participa, la anul, în cea mai mare sărbătoare a fotbalului internațional.

FIFA, decizie importantă: ce se întâmplă când vor fi două echipe la egalitate de puncte?

Cupa Mondială din 2026 va fi o întrecere deosebită din mai multe motive. În primul rând, în premieră, vor fi 48 de naționale pe tabloul principal. Apoi, va fi pentru prima dată când o astfel de competiție va avea trei gazde. În fine, o decizie luată de FIFA și anunțată cu prilejul tragerii la sorți trebuie să fie evidențiată. Pentru că vine după 20 de ani!

Concret, la CM 2026, dacă la finalul fazei grupelor vom avea două echipe la egalitate de puncte, atunci primul criteriu de departajare va fi cel al rezultatului direct! La Mondialele din 2010 (Africa de Sud), 2014 (Brazilia), 2018 (Rusia) și 2022 (Qatar), primul criteriu de departajare a fost golaverajul.

Ca să vedem când a mai folosit FIFA rezultatul direct, pentru a departaja două formații, trebuie să ne întoarcem până la Mondialul din 2006, găzduit de Germania. Atunci, singura grupă în care două naționale au terminat la egalitate de puncte a fost cea în care s-au aflat Argentina, Olanda, Coasta de Fildeș și Serbia și Muntenegru. După încheierea partidelor în această serie, C, Argentina și Olanda au avut câte 7 puncte. Cum însă meciul direct a fost egal, 0-0, departajarea s-a făcut tot prin golaveraj. Sud-americanii au avut +7, iar olandezii +2. Așa că grupa a fost câștigată de Argentina, care a mers, în optimi, „la braț“ cu Olanda, care a terminat pe 2.

