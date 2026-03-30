Trump îngrozește: avertismentul Amnesty International înainte de Cupa Mondială

Amnesty International a avertizat cu privire la "riscurile grave" cu care se vor confrunta suporterii în timpul Cupei Mondiale, în special în Statele Unite, ţară pe care a descris-o drept "teatrul unei crize a drepturilor omului".
"Sub preşedintele Donald Trump, Statele Unite, unde vor avea loc trei sferturi dintre meciurile Cupei Mondiale, sunt teatrul unei crize a drepturilor omului", a subliniat organizaţia într-un comunicat emis în sprijinul unui raport intitulat "Umanitatea trebuie să învingă'', publicat luni.
Această "criză" este "marcată de politici de imigrare discriminatorii, detenţii în masă şi arestări arbitrare de către agenţi mascaţi şi înarmaţi ai Serviciului de control al imigraţiei şi al vămilor (ICE) şi altor agenţii", a acuzat Amnesty.
"În ciuda numărului uriaş de arestări şi deportări, nici FIFA, nici autorităţile (americane) nu au oferit nicio garanţie că fanii şi populaţiile locale vor fi protejate de profilarea etnică şi rasială, raiduri necontrolate şi reţineri şi deportări ilegale", a declarat Steve Cockburn, directorul pentru justiţie economică şi socială al Amnesty International, potrivit Agerpres.
Mai multe țări riscă să nu aibă fani în tribune!
Cupa Mondială din această vară, care va avea loc în Statele Unite, Canada şi Mexic în perioada 11 iunie - 19 iulie, se va disputa cu participarea a 48 de selecţionate, iar 78 din cele 104 meciuri sunt programate pe teritoriul SUA.
Ţări precum Iran, Senegal şi Cote d'Ivoire s-ar putea să nu se poată baza pe fanii lor din cauza interdicţiilor de călătorie impuse de administraţia Trump, care a făcut din politica antiimigraţie punctul central al celui de-al doilea său mandat.
Alţi fani ai fotbalului se expun unei "supravegheri intruzive" a conturilor lor de socializare, în scopul căutării de conţinut antiamerican, consideră ONG-ul.
Totodată, membri ai grupurilor LGBTQI+ din Marea Britanie şi Europa au declarat că este periculos ca prezenţa lor să fie vizibilă în timpul turneului, relatează organizaţia pentru drepturile omului, care este, de asemenea, îngrijorată de restricţiile privind dreptul la protest şi libertatea de exprimare în Mexic şi Canada.
Cu doar 10 săptămâni rămase până la începerea Cupei Mondiale, angajamentul FIFA de a organiza un turneu în care toată lumea să se simtă în siguranţă, inclusă şi liberă să îşi exercite drepturile necesită acţiuni urgente pentru a preveni ca această mare competiţie să se încheie cu un rezultat dezastruos, avertizează Amnesty International.