Trump îngrozește: avertismentul Amnesty International înainte de Cupa Mondială

Amnesty International a avertizat cu privire la "riscurile grave" cu care se vor confrunta suporterii în timpul Cupei Mondiale, în special în Statele Unite, ţară pe care a descris-o drept "teatrul unei crize a drepturilor omului".

"Sub preşedintele Donald Trump, Statele Unite, unde vor avea loc trei sferturi dintre meciurile Cupei Mondiale, sunt teatrul unei crize a drepturilor omului", a subliniat organizaţia într-un comunicat emis în sprijinul unui raport intitulat "Umanitatea trebuie să învingă'', publicat luni.

Această "criză" este "marcată de politici de imigrare discriminatorii, detenţii în masă şi arestări arbitrare de către agenţi mascaţi şi înarmaţi ai Serviciului de control al imigraţiei şi al vămilor (ICE) şi altor agenţii", a acuzat Amnesty.

"În ciuda numărului uriaş de arestări şi deportări, nici FIFA, nici autorităţile (americane) nu au oferit nicio garanţie că fanii şi populaţiile locale vor fi protejate de profilarea etnică şi rasială, raiduri necontrolate şi reţineri şi deportări ilegale", a declarat Steve Cockburn, directorul pentru justiţie economică şi socială al Amnesty International, potrivit Agerpres.