Mondialul din 2026 a intrat deja în istorie din două motive. Va fi primul cu 48 de echipe la start și cu trei gazde: Canada, Mexic și SUA. Dar sunt și aspecte nedorite, care oferă niște situații nemaiîntâlnite până acum la o astfel de competiție.

Concret, Statele Unite ale Americii, una dintre gazde, e în război, când mai sunt doar 36 de zile până la primul meci. Pentru că, în parteneriat cu Israel, a atacat Iranul pe 28 februarie. Iar de aici s-a născut o altă premieră urâtă: participarea unei țări calificate e sub semnul întrebării. Pentru că naționala Iranului ar trebui să joace cu Noua Zeelandă (15 iunie) și cu Belgia (21 iunie), la Los Angeles, în timp ce partida cu Egiptul (26 iunie) ar trebui să aibă loc, la Seattle.

Firește, e extrem de ciudat ca o țară atacată să joace fix pe teritoriul unui stat care a declanșat o agresiune militară șocantă.