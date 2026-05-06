Condiția participării Iranului la Mondiale: „Altfel, nu!"

Telenovela participării perșilor, la turneul final din această vară (11 iunie – 19 iulie), în care ar trebui să joace, la Los Angeles și la Seattle, e interminabilă.

Mondialul din 2026 a intrat deja în istorie din două motive. Va fi primul cu 48 de echipe la start și cu trei gazde: Canada, Mexic și SUA. Dar sunt și aspecte nedorite, care oferă niște situații nemaiîntâlnite până acum la o astfel de competiție.

Concret, Statele Unite ale Americii, una dintre gazde, e în război, când mai sunt doar 36 de zile până la primul meci. Pentru că, în parteneriat cu Israel, a atacat Iranul pe 28 februarie. Iar de aici s-a născut o altă premieră urâtă: participarea unei țări calificate e sub semnul întrebării. Pentru că naționala Iranului ar trebui să joace cu Noua Zeelandă (15 iunie) și cu Belgia (21 iunie), la Los Angeles, în timp ce partida cu Egiptul (26 iunie) ar trebui să aibă loc, la Seattle. 

Firește, e extrem de ciudat ca o țară atacată să joace fix pe teritoriul unui stat care a declanșat o agresiune militară șocantă.

Fotbaliștii naționalei Iranului le-au omagiat pe fetițele ucise la școala din Minab după bombardamentul american

Președintele Federației: „Nimeni n-are dreptul să jignească Iranul, mai ales Gărzile Revoluționare!“

În ultimele săptămâni, participarea perșilor, la CM 2026, a fost lovită de mai multe obstacole. În primul rând, secretarul de stat american, Marco Rubio, a spus, răspicat, că nu toți cei care vor să însoțească echipa Iranului, la Mondiale, vor primi vize. Rubio a făcut o referire directă la cei cu legături cu Gărzile Revoluționare, grupare pe care Statele Unite o consideră „teroristă“. 

Problema e că fix președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj (foto, jos, dreapta), are legături cu Gărzile Revoluționare. Motiv pentru care a ajuns într-o situație jenantă, în Canada, săptămâna trecută, după cum Sport.ro a arătat aici.

După acest episod șocant, FIFA a invitat oficialii federației de la Teheran la o întâlnire, la Zurich, pe 20 mai. Aici, se vor discuta condițiile participării Iranului, la Mondiale. Dar președintele federației, Mehdi Taj, a făcut, aseară, un anunț clar legat de acest subiect.

Nimeni n-are dreptul de a jigni instituțiile statului iranian, mai ales Gărzile Revoluționare. Dacă vom primi garanția FIFA, în acest sens, vom merge la Mondiale. Altfel, nu. În mod cert, cerem garanții în acest sens, pentru că noi n-avem treabă cu Statele Unite. Noi ne-am câștigat dreptul de a participa la acest Mondial, iar FIFA organizează competiția, nu Trump!“, a declarat Mehdi Taj.

