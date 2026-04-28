Trump a făcut FIFA de râs în anul Mondialului: „E grav!“

FIFA insistă că sportul și politicul trebuie să fie separate, însă a „reușit“ să-și încalce motto-ul printr-o decizie șocantă, la finalul anului trecut.
La vremea respectivă, tragerea la sorți a grupelor Mondialului a fost marcată de acordarea „Premiului FIFA pentru Pace“. Prilej cu care președintele Statelor Unite, Donald Trump (79 de ani), a fost chemat pe scenă, pentru a primi trofeul „inventat“ de Gianni Infantino, în aplauzele celor prezenți în sală.
La mai puțin de trei luni după acest moment bizar, Trump a declanșat războiului împotriva Iranului, alături de Israel, conflict care acum e în faza de armistițiu, dar e departe de a fi încheiat.
Norvegia se revoltă împotriva Premiului FIFA pentru Pace
Având în vedere că acordarea „Premiului FIFA pentru Pace“ lui Trump a fost ca nuca în perete, Iranul a „sfâșiat“ de curând această decizie. Și acum avem și o țară europeană care cere desființarea acestei anomalii. Vorbim despre Norvegia, care a solicitat ca FIFA să examineze plângerea depusă de ONG-ul FairSquare împotriva preşedintelui Gianni Infantino cu privire la premiul acordat lui Trump. Potrivit Agerpres, plângerea va fi examinată de Comisia de Etică a organizaţiei mondiale.
„Am decis să susţinem plângerea şi să trimitem o scrisoare către FIFA, pentru a solicita Comisiei de Etică să proceseze plângerea. Problema este că FIFA, prin intermediul preşedintelui său, a încălcat regulile privind neutralitatea politică prin acordarea acestui Premiu pentru Pace. Şi vrem ca această comisie să studieze problema. Am criticat înfiinţarea premiului. Nu avea nicio bază în Congresul FIFA. Nu are legitimitate şi depăşeşte, în mod clar, mandatul FFIA. Este grav să creezi un premiu motivat politic, fără fundament“, a declarat președintele Federației Norvegiene de Fotbal, Lisa Klaveness.