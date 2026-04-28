Trump a făcut FIFA de râs în anul Mondialului: „E grav!“

FIFA insistă că sportul și politicul trebuie să fie separate, însă a „reușit“ să-și încalce motto-ul printr-o decizie șocantă, la finalul anului trecut.

La vremea respectivă, tragerea la sorți a grupelor Mondialului a fost marcată de acordarea „Premiului FIFA pentru Pace“. Prilej cu care președintele Statelor Unite, Donald Trump (79 de ani), a fost chemat pe scenă, pentru a primi trofeul „inventat“ de Gianni Infantino, în aplauzele celor prezenți în sală.

La mai puțin de trei luni după acest moment bizar, Trump a declanșat războiului împotriva Iranului, alături de Israel, conflict care acum e în faza de armistițiu, dar e departe de a fi încheiat.