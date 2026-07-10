GALERIE FOTO Are acasă o avere nelimitată, iar, după Wimbledon, devine tenismen de elită: Arthur Fery, speranța nebănuită a britanicilor

Are acasă o avere nelimitată, iar, după Wimbledon, devine tenismen de elită: Arthur Fery, speranța nebănuită a britanicilor Tenis
Marcu Czentye
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Arthur Fery este unul dintre cei mai neașteptați semifinaliști de turneu de mare șlem din ultimul deceniu.

TAGS:
Arthur FeryTenis ATPWimbledon 2026Alexander Zverev
Din articol

Intrat pe tabloul principal în urma unei invitații de joc primite din partea organizatorilor turneului, Arthur Fery strălucește pe iarba de la Wimbledon, care îi servește ca platformă pentru a deveni un jucător de elită, în circuitul ATP, în anii următori.

La 23 de ani, Arthur Fery se pregătea să intre, în premieră, în top 100 mondial, după întâia sa participare în turneul de la Wimbledon, însă a reușit să sară o sumedenie de etape, în ediția 2026.

Arthur Fery, urcare de minimum 78 de locuri în clasamentul ATP

Cu șase seturi pierdute în cele cinci tururi trecute consecutiv la Wimbledon 2026, Arthur Fery a arătat că are un psihic greu de zdruncinat, înregistrând victorii împotriva lui Grigor Dimitrov și Flavio Cobolli - cel din urmă, finalist al turneului de la Roland Garros, în acest an -, în optimile, respectiv în sferturile de finală ale întrecerii.

Calificarea în semifinalele turneului de la Wimbledon îl propulsează pe Arthur Fery nu mai puțin de 78 de locuri în clasamentul mondial. Jucătorul britanic, născut la Sevres, în Franța, este programat să urce minimum până pe locul al 36-lea în clasamentul ATP, după încheierea turneului de mare șlem din Anglia.

Dacă va reuși marea surpriză de a-l învinge pe campionul de la Roland Garros, Alexander Zverev, în semifinalele turneului de la Wimbledon, Arthur Fery va avansa până pe locul 26 ATP, urmând să înregistreze un salt de 88 de poziții în ierarhie.

Turneul de la Wimbledon

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Arthur Fery joacă fără vreun stres financiar

Bucuros că și-a apropiat €1,043,128 în urma calificării în semifinalele turneului de la Wimbledon, Arthur Fery joacă însă de plăcere, asemenea Jessicăi Pegula, jucătoare de top 10 WTA cu viitor asigurat, din punct de vedere financiar.

Arthur Fery va moșteni o avere de peste 270 de milioane de euro. Tatăl său, Loic Fery, a deținut clubul de Ligue 1, Lorient, până în luna ianuarie, profitând și de o relație de prietenie pe care a dezvoltat-o cu Arsene Wenger.

Loic Fery a fost tentat să investească și în clubul Leeds United, dar rămâne președinte al Black Knight Football Club, un grup de investitori interesați să dețină cluburi de fotbal.

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