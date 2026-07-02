Ar fi refuzat Olimpia pentru Minaur

Paul Pîrvulescu, fostul jucător de la FCSB, Pandurii și Gaz Metan, și-a găsit un nou angajament ca antrenor principal. Acesta a preluat echipa Minaur Baia Mare, formație din Liga 3. El le-a mai antrenat pe LPS HD Clinceni și CS Tunari, cu ultima jucând în play-out-ul recent încheiatei ediții a Ligii 2.

Pîrvulescu ar mai fi fost dorit de Olimpia Satu Mare, echipă din Liga 2, dar ar fi refuzat oferta pentru că maramureșenii ar avea probleme din punct de vedere financiar și ar putea să se retragă din ediția viitoare a diviziei secunde. Olimpia s-a înțeles între timp cu Alexandru Pelici. Din noul staff al Minaurului mai fac parte Romulus Buia (antrenor secund) și Silviu Dobre (preparator fizic).

"Un fost campion al României și un antrenor tânăr, ambițios și dornic de afirmare se alătură proiectului nostru: Paul Pîrvulescu. Cu experiență acumulată la cel mai înalt nivel al fotbalului românesc ca jucător și cu primii pași promițători în antrenorat, acesta vine la Minaur pregătit să contribuie la dezvoltarea și performanța echipei.

La doar 37 de ani, Paul Pîrvulescu reprezintă noua generație de antrenori români, venind la Baia Mare cu energie, determinare și dorința de a construi o echipă competitivă, capabilă să își atingă obiectivele. Îi urăm bun venit și mult succes noului nostru antrenor, Paul Pîrvulescu!", a transmis clubul din Baia Mare.

În sezonul trecut, Minaur Baia Mare a câștigat Seria 8 a Ligii 3, apoi a terminat pe locul al șaselea în Seria 3 din play-off, cu 18 puncte acumulate, la mare distanță de Poli Timișoara (32p) și Unirea Alba Iulia (27p), ocupantele primelor două poziții.

Pîrvulescu e triplu campion în Liga 1 cu FCSB

Paul Pîrvulescu (37 de ani) este născut la Mediaș (jud. Sibiu) și este fiul lui Eugen Pîrvulescu (62 de ani), actualul team manager al lui FK Csikszereda, care a mai fost conducător la Dunărea Călărași (președinte), Pandurii Tg. Jiu (președinte, director general) și Universitatea Cluj (director sportiv).

A evoluat ca fundaș și extremă stânga la Gaz Metan Mediaș (2006-2011, 2018), FCSB (2012-2015), Viitorul Constanța (2015), FC Voluntari (2015), ASA Tg. Mureș (2016), St. Polten (2026-2017), Wisla Plock (2017), Poli Iași (2018), Academica Clinceni (2019-2021), Universitatea Cluj (2022), FK Csikszereda (2022-2023) și Concordia Chiajna (2023-2024).

În palmares are Liga 1 (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015), Cupa României (2014-2015), Cupa Ligii (2014-2015) și Supercupa României (2013). A bifat peste 230 de prezențe în Liga 1. Este căsătorit cu Ana Maria (fostă Gheorghe), sora cântăreței Elena Gheorghe și a fotbalistului Costin Gheorghe (ex-Sportul Studențesc, Gaz Metan Mediaș, FC Rapid, Academica Clinceni), soacra sa este interpreta de muzică populară Mărioara Man-Gheorghe, iar fiul său, Lucas Andrei Pîrvulescu (13 ani), este junior la un club din București.