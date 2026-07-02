După clasarea pe locul #4 în ediția precedentă a campionatului, alb-roșiii vor să se lupte din nou pentru podium și au început să păstreze jucătorii de bază.

Dinamo i-a prelungit contractul lui Ștefan Grasu

Clubul din Ștefan cel Mare a oficializat prelungirea contractului lui Ștefan Grasu, extrema echipei naționale a României, care va continua în tricoul lui Dinamo.

„Ștefan Grasu 🤝 Dinamo București! Extrema naționalei României își prelungește înțelegerea cu ⬜️🟥 și va continua alături de nucleul ce a dus Dinamo până în penultimul act al stagiunii precedente”, au transmis reprezentanții clubului pe Facebook.