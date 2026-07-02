OFICIAL Dinamo a dat lovitura! Extrema naționalei și-a dat acordul și semnează

Dinamo a dat lovitura! Extrema naționalei și-a dat acordul și semnează Baschet
SPORT.RO
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Dinamo București continuă campania de consolidare a lotului pentru noul sezon.

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Stefan GrasuDinamoDinamo baschet
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După clasarea pe locul #4 în ediția precedentă a campionatului, alb-roșiii vor să se lupte din nou pentru podium și au început să păstreze jucătorii de bază.

Dinamo i-a prelungit contractul lui Ștefan Grasu

Clubul din Ștefan cel Mare a oficializat prelungirea contractului lui Ștefan Grasu, extrema echipei naționale a României, care va continua în tricoul lui Dinamo.

„Ștefan Grasu 🤝 Dinamo București! Extrema naționalei României își prelungește înțelegerea cu ⬜️🟥 și va continua alături de nucleul ce a dus Dinamo până în penultimul act al stagiunii precedente”, au transmis reprezentanții clubului pe Facebook.

Grasu va începe astfel al cincilea sezon consecutiv și al șaselea în total la Dinamo, după ce în carieră a mai evoluat pentru U-BT Cluj-Napoca și Știința București. În sezonul 2025/2026, extrema a disputat 38 de meciuri în Liga Națională, având medii de 7,7 puncte și 3,8 recuperări pe partidă.

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