Atacantul uruguayan Edinson Cavani, în vârstă de 39 de ani, şi-a oficializat, miercuri seară, plecarea de la clubul argentinian de fotbal Boca Juniors, la trei ani de la sosirea sa, fără a-şi anunţa însă retragerea din activitate, relatează AFP.

Edinson Cavani, OUT de la Boca Juniors după trei ani

Fostul jucător al echipelor Paris Saint-Germain, Napoli şi Manchester United şi-a reziliat contractul cu Boca Juniors club căruia se alăturase în iulie 2023, confirmând astfel informaţiile apărute cu o zi înainte de ESPN şi Ole, care anticipau o plecare iminentă.

"Aşa cum m-a învăţat odată un antrenor de-al meu, călătoria este recompensa. Iar călătoria a fost magnifică", a declarat el într-un videoclip postat pe contul său de Instagram.

Cavani a ajuns la cel mai popular club din Argentina cu aşteptări uriaşe, atras de o experienţă nouă care i-a oferit "şi mai multe motive" să rămână motivat şi să "dea 100% în fiecare meci".

"El Matador", care părăseşte Boca fără să fi câştigat un titlu acolo, a recunoscut, însă, că ulterior a trebuit să îndure "momente dificile" care l-au privat de şansa de a-şi "lăsa amprenta" asupra clubului.

Golgheter înnăscut

Afectat de accidentări repetate, uruguayanul nu a reuşit să aibă un impact semnificativ, disputând doar 81 de meciuri, dintre care doar 27 integral, în decurs de trei ani şi marcând 28 de goluri.

El nu mai intra în planurile lui Rodolfo Arruabarrena, noul antrenor al lui Boca Juniors.

"Nu voi regreta niciodată decizia de a veni aici şi de a-mi îndeplini dorinţa de a juca aici", a scris el pe Instagram, conform Agerpres.

Fostul atacant al naţionalei Celeste, ale cărei culori le-a purtat timp de 15 ani (136 de selecţii, 58 de goluri), a câştigat o Cupă a Italiei cu Napoli, 6 titluri de campion al Franţei, 5 Cupe ale Franţei, 4 Supercupe ale Franţei şi 6 Cupe ale Ligii, toate cu PSG, precum şi campionatul Uruguayului cu Danubio.