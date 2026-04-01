Italia a fost învinsă de Bosnia și Herțegovina, scor 4-1 la loviturile de departajare după un 1-1 în timpul regulamentar, și a ratat pentru a treia oară consecutiv participarea la Campionatul Mondial.

Marca, ironie pentru naționala Italiei

Borna este una de-a dreptul șocantă pentru o națională cu 4 trofee adjudecate, la egalitate cu Germania, și depășită doar de Brazilia (5). Jurnaliștii spanioli de la Marca nu au ratat ocazia să taxeze o asemenea contraperformanță.

„Îți amintești ultimul gol al Italiei la Campionatul Mondial?”, a titrat celebra publicație spaniolă Marca.

„Au trecut 4.309 zile de când echipa națională a Italiei a marcat ultimul gol la o Cupă Mondială. Ultimul gol al Italiei a venit în primul meci din faza grupelor împotriva Angliei.

Acesta a fost singurul meci pe care echipa italiană l-a câștigat la Cupa Mondială din Brazilia, pierzând următoarele două meciuri cu același scor, 0-1, împotriva naționalei din Costa Rica, respectiv celei din Uruguay.

În acea victorie împotriva Angliei, pe 15 iunie 2014, marcatorii au fost Marchisio și Balotelli. Controversatul atacant italian are dubioasa onoare de a marca ultimul gol al Italiei la Cupa Mondială”, a notat Marca.

Italienii sperau că ar putea locul Iranului la Cupa Mondială

Italia a fost eliminată în finala play-off-ului pentru Cupa Mondială, după ce a cedat contra Bosniei la loviturile de departajare. Deși a condus din minutul 15, după golul lui Moise Kean, Italia a suferit enorm în special după eliminarea lui Alessandro Bastoni din finalul primei reprize. Trupa lui Gennaro Gattuso nu a putut rezista și a fost egalată de Tabakovic în minutul 79.

La loviturile de departajare, Bosnia a transformat 4 din 4, în timp ce din tabăra Italiei au ratat Esposito și Cristante. „Squadra Azzurra” va lipsi astfel la a treia ediție consecutivă de Cupă Mondială.

La scurt timp după drama de la Zenica, italienii au început să se gândească la un scenariu favorabil, care ar trimite echipa lui Gattuso la Cupa Mondială chiar și după acest eșec. Totul are legătură cu situația incertă a Iranului, aflată în război cu Statele Unite ale Americii, chiar țara în care va trebui să își dispute meciurile de la CM.

În ziua de după joc, presa italiană a dezbătut pe larg varianta ca „Squadra Azzurra” să înlocuiască naționala Iranului la Cupa Mondială. Concluzia pe scurt este că șansele ca acest lucru să se întâmple sunt practic nule.

Presa din Italia dă răspunsul: șanse practic nule! EAU ar putea benificia

În cazul în care Iranul s-ar retrage de la Cupa Mondială, FIFA va fi cea care va decide naționala care îi va lua locul, neexistând un criteriu clar stabilit.

„Dacă o federație participantă se retrage și/sau este exclusă de la Cupa Mondială, FIFA va decide asupra situației și va lua orice măsură pe care o consideră necesară. FIFA poate decide să înlocuiască federația participantă în cauză cu o altă federație", se arată în regulamentul FIFA.

Italia ocupă locul 12 în clasamentul FIFA, fiind cea mai bună națională care nu s-a calificat la Cupa Mondială. Chiar și așa, poziția în ierarhie este irelevantă într-o eventuală înlocuire a Iranului, scriu jurnaliștii de la Sky.

Cel mai probabil, dacă Iranul va decide să nu participe, locul său va fi luat tot de o echipă din Asia pentru a se respecta numărul naționalelor participante din fiecare confederație. Favorită ar fi naționala Emiratelor Arabe Unite, condusă de Cosmin Olăroiu, care a fost eliminată în barajul asiatic de Irak.