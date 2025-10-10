Scenariu nebun: San Marino, obligată să ia cât mai multe goluri de la România pentru a prinde barajul

San Marino este codașa grupei H, nu a acumulat niciun punct, are golaveraj -27 și tocmai a fost spulberată de Austria, la Viena, scor 0-10. Chiar și așa, micuța națională poate ajunge să joace barajul pentru Cupa Mondială din 2026!



San Marino ar putea fi avantajată dacă pierde la o diferență mare de scor contra României

Datorită parcursului din Nations League - câștigătoare a unei grupe din Liga D - San Marino se numără printre naționalele care au șanse să joace barajul indiferent de rezultatele din preliminarii. În aceeași situație se află și România, care are asigurat play-off-ul chiar dacă nu va încheia pe una dintre primele două poziții.



La baraj vor participa 16 naționale: cele 12 ocupante ale locurilor secunde din preliminarii, iar 4 locuri sunt rezervate celor mai bune echipe din Liga Națiunilor care încheie în afara top 2 în preliminarii.



Football Meets Data prezintă un scenariu atipic care s-ar putea concretiza în noiembrie, acela ca San Marino să fie favorizată în cazul în care pierde la o diferență foarte mare de scor contra României, la București.



Motivul? România ar putea urca astfel pe locul 2 în grupă, depășind Bosnia la golaveraj, iar locul de play-off devenit vacant să meargă chiar la San Marino.



Pentru a se ajunge la o astfel de situație, România și Bosnia trebuie să fie la egalitate de puncte înaintea ultimei runde, ceea ce presupune ca tricolorii să învingă Austria și Bosnia.

