Chris Martin, solistul trupei Coldplay, va fi directorul artistic al acestui spectacol, o premieră pentru finala Cupei Mondiale de fotbal. Evenimentul este programat pentru data de 19 iulie la MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey.

Cupa Mondială din 2026, cea mai mare din istorie, cu 48 de echipe participante, va avea loc începând cu 11 iunie în Statele Unite, Canada şi Mexic. Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a anunţat în martie că aceasta va include „primul spectacol din istorie organizat în pauza unei finale a Cupei Mondiale FIFA”.

Această iniţiativă aminteşte de spectacolul organizat, cu Shakira în prim-plan, cu ocazia finalei Copa America de la Hard Rock Stadium din Miami, anul trecut. De asemenea, face referire la tradiţia spectacolelor de prestigiu din pauza Super Bowl, finala campionatului de fotbal american, scrie News.ro.