Sport.ro: Alireza, zi-mi, mai întâi, cum se poate pleca dintr-o țară în care tocmai s-a încheiat un război? Cât a durat călătoria ta din Isfehan până la Bacău, unde ești acum?

Alireza Mousavi: Am fost aproape 3 zile pe drum. Eu am ieșit din casă, la Isfehan, joi, în jurul orei 16 și am ajuns, la Bacău, duminică, în jurul prânzului. În Iran, traficul aerian nu s-a deschis imediat după încetarea focului. Nici vorba de așa ceva! De pildă, în primele zile, de la Teheran nu pleca niciun zbor. Puteai pleca doar de la aeroportul din Mashad. Aici, s-a reluat un număr limitat de zboruri externe. Și, prindeai un loc cu chiu, cu vai, prin intervenții de la oameni sus-puși.

Deci, într-o prima fază, ți-ai propus să ajungi de la Isfehan la Mashad. Sunt peste 1.100 de kilometri între cele două orașe...

Da. Am luat trenul, că zboruri interne nu se făceau. Și am făcut peste 19 ore până la Mashad. A avut trenul o mică defecțiune, s-a și oprit de vreo trei ori pe drum pentru rugăciunea de dimineață, de la prânz și de seară... În fine, am ajuns la Mashad și m-am dus la aeroport să iau avionul până la Istanbul. Aici, alt chin!

Ce s-a întâmplat?

Zboruri amânate pe bandă. Și nimeni nu-ți spunea, de la bun început, la ce oră se va face zborul tău amânat, ca să mergi măcar la un hotel și să dormi niște ore. Nu! Îți spuneau că zborul s-a amânat pentru 2 ore. Apoi, pentru alte 2 ore și tot așa. În felul acesta, am pierdut și în aeroport peste 12 ore. În loc să zbor, vineri, la ora 18.00, am zburat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, mult după miezul nopții. Odată ce am ajuns la Istanbul însă, coșmarul s-a cam încheiat. Am zburat, conform programului și, într-un final, am ajuns la Bacău, duminică la prânz.

Bun, am început cu sfârșitul. Tu ai terminat sezonul, la Bacău. Și apoi te-ai întors în Iran pentru vacanță. Corect?

Da, frate! Am ajuns în Iran și, în mai puțin de două zile, a început nebunia. În primele zile, n-am conștientizat gravitatea situației, deși era destul de înfricoșător ce vedeam. Adică, uite, m-a marcat zgomotul. Tu nu vei realiza ce spun acum, dar zgomotul războiului te marchează pe viață! Auzeam cum erau lansate rachetele iraniene și cum veneau avioanele israeliene deasupra orașului. Ceva de nedescris în cuvinte.