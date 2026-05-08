Forul a listat aceste locuri ca fiind de categoria 1 pe site-ul său de vânzări, scrie news.ro.

Anterior, preţul maxim pentru categoria 1 era de 10.990 de dolari. Joi seara, categoria 1 pentru finală, cu preţul de 10.990 de dolari, era disponibilă doar pentru locurile destinate persoanelor în scaun cu rotile şi pentru cele cu acces facil.

Biletele pentru semifinala din 14 iulie de la AT&T Stadium din Arlington, Texas, au fost listate la 11.130, 4.330, 3.710 şi 2.705 dolari. Locurile pentru semifinala de a doua zi de la Mercedes-Benz Stadium din Atlanta au fost de 10.635, 3.545 şi 2.725 dolari.

Locurile pentru meciul de deschidere al SUA împotriva Paraguayului, din 12 iunie, de la SoFi Stadium din Inglewood, California, erau disponibile la preţurile de 2.735, 1.940 şi 1.120 de dolari, în timp ce biletele pentru meciul americanilor din 19 iunie împotriva Australiei, de la Seattle, erau listate la 2.715 dolari. Biletele pentru ultimul meci al americanilor din faza grupelor, împotriva Turciei, la Inglewood, la 25 iunie, erau de 2.970, 1.345, 990 şi 840 de dolari.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a apărat preţurile biletelor. ”Trebuie să ţinem cont de piaţă. Ne aflăm într-o piaţă în care divertismentul este cel mai dezvoltat din lume, aşa că trebuie să aplicăm preţurile pieţei”, a declarat el marţi la Conferinţa Globală a Institutului Milken din Beverly Hills, California. ”În SUA este permisă şi revânzarea biletelor, aşa că, dacă ai vinde bilete la un preţ prea mic, acestea ar fi revândute la un preţ mult mai mare. Şi, de fapt, chiar dacă unii spun că preţurile biletelor noastre sunt mari, acestea ajung totuşi pe piaţa de revânzare la un preţ şi mai mare, mai mult decât dublu faţă de preţul nostru”.

FIFA nu controlează preţurile cerute pe piaţa sa de revânzare/schimb, dar percepe o taxă de achiziţie de 15% de la cumpărătorul fiecărui bilet şi o taxă de revânzare de 15% de la vânzător.

Luna trecută, cineva a scos la vânzare bilete pentru finală la 2.299.998,85 dolari.