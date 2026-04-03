Cupa Mondială de fotbal 2026 este prima cu opt naţionale arabe, un record, acest lucru fiind posibil şi în contextul creşterii numărului de echipe participante la 48, scrie site-ul TuttoMercatoWeb.

Irak, ultima calificată, după Arabia Saudită, Iordania, Qatar, Algeria, Egipt, Maroc și Tunisia

Irakul a învins Bolivia în finala barajului intercontinental şi a devenit a opta naţională arabă calificată la Cupa Mondială 2026, care va avea loc în Statele Unite, Canada şi Mexic între 11 iunie şi 19 iulie.

"Leii Mesopotamiei" s-au alăturat Arabiei Saudite, Iordaniei şi Qatarului, din zona asiatică, precum şi Algeriei, Egiptului, Marocului şi Tunisiei, din zona africană.