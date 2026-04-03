Premieră la Campionatul Mondial din 2026! Câte țări arabe vor juca la turneul final

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FIFA World Cup 2026 se desfășoară în SUA, Canada și Mexic.

TAGS:
Din articol

Cupa Mondială de fotbal 2026 este prima cu opt naţionale arabe, un record, acest lucru fiind posibil şi în contextul creşterii numărului de echipe participante la 48, scrie site-ul TuttoMercatoWeb.

Irak, ultima calificată, după Arabia Saudită, Iordania, Qatar, Algeria, Egipt, Maroc și Tunisia

Irakul a învins Bolivia în finala barajului intercontinental şi a devenit a opta naţională arabă calificată la Cupa Mondială 2026, care va avea loc în Statele Unite, Canada şi Mexic între 11 iunie şi 19 iulie. 

"Leii Mesopotamiei" s-au alăturat Arabiei Saudite, Iordaniei şi Qatarului, din zona asiatică, precum şi Algeriei, Egiptului, Marocului şi Tunisiei, din zona africană.

Recordul de participări la Mondial, pentru ţările arabe, este deţinut de Tunisia, Maroc şi Arabia Saudită, cu câte şapte prezenţe, urmate de Algeria, cu cinci, şi Egipt, cu patru. 

Qatar va fi pentru a doua oară la Mondial, după ediţia din 2022, pe care a găzduit-o. Tot a doua prezenţă va fi pentru Irak, după o pauză de 40 de ani, în timp ce Iordania este debutantă.

Opt naţionale, foarte diferite ca istorie şi tradiţie fotbalistică, ce reprezintă un semn al dezvoltării fotbalului arab, între investiţii şi capacitatea de a şlefui talente, unele din acestea descoperite în diaspora, în măsură să ridice nivelul general, comentează site-ul citat de Agerpres.

Publicitate
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!