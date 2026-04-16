Poate că a fost Nicușor Dan (56 de ani) un geniu al matematicii însă, în mod cert, inspirat ca președinte al României n-a fost până în momentul de față! E o realitate dureroasă reflectată de toate sondajele de opinie care s-au făcut până acum legat de acest subiect.

Iar săptămâna trecută, omul din fruntea țării a „reușit“ să-și dea un „autogol“ extrem de urât prin care să-și facă praf capitalul de imagine deja subțiat. Concret, Nicușor Dan a lipsit de la funeraliile marelui Mircea Lucescu!

Acum, președintele țării a încercat să dea o explicație pentru gafa sa impardonabilă, în dialog cu Europa FM.

„Am fost impresionat de armonia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului. Am văzut oameni de fotbal...Am pasiunea asta de a urmări zona sportivă. Mai mult mă uit la comentarii, mai mult mă interesează reacțiile. Nu am televizor acasă din cauza copiilor, să nu se uite ei. Toate acele zile când sicriul a fost la Arena Națională au fost emoționante. Eu nu am vrut să duc într-o zonă politică cu o prezență a mea. Faptul că oamenii au fost extraordinar de decenți, au fost acolo cu familia, e un lucru bun pentru România. Când se întâmplă lucruri bune trebuie să le salutăm“, a spus Nicușor Dan.