Componentă a generației care a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial din 2015, Ana Maria Tănăsie s-a retras la vârsta de 29 de ani, după ce a câștigat un titlu, o Cupă a României și două Supercupe la nivel de club.
În prezent, Ana se ocupă de afacerea sa, un centru de limbi străine, iar recent a vorbit și despre încercările din perioada copilăriei. Fosta handbalistă își amintește că a fost marginalizată pe seama diferențelor sociale.
”Pentru mine, tatăl meu a fost un erou”, spune Ana, care își amintește de eforturile pe care le făceau părinții ei pentru a-și putea întreține cei doi copii.
Ana Maria Tănăsie: ”Am fost marginalizată foarte tare”
„Am avut doi părinți foarte muncitori, dar am pornit de jos. Am fost foarte săraci, prima noastră vacanță împreună și totodată prima lor vacanță a fost anul trecut în Turcia. Noi nu ne permiteam să mergem în oraș să mâncăm o prăjitură, nu ne permiteam să ne luăm un covrig pe săptămână din oraș. Am avut foarte multe neajunsuri, de când o am pe fetița mea mă gândesc la mama mea și nu știu ce putere a putut avea, cu două fete și animale și multă sărăcie. Eu nu știu cum a putut să ne crească și de unde a scos toată mâncarea și toată puterea ei…
În copilărie, eu am fost marginalizată foarte tare. Se vedea. Eu aveam un pulover și o pereche de pantaloni pe care mi-i spăla mami sâmbătă. Aveam animale, mâncam de acolo ce aveam. Copiii erau ca în ziua de astăzi. Nu a vrut nimeni să fie prieten cu mine. Mă arătau cu degetul. Eu mâncam pe ascuns. Mâncam margarină cu slănină, era pachețelul meu de la mami. Dar nu mi-e rușine. Sunt atât de mândră!
Pentru mine, tatăl meu a fost un erou. A ieșit la pensie de pe mașina de gunoi. Mulți mă întrebau dacă nu îmi e rușine. Cum să îmi fie rușine?! A fost un erou! Eu am avut o perioadă în care m-am accidentat și nu mai aveam nici ce să mănânc. Nici părinții mei nu știu, pentru că îi mai ajutam și pe ei. Mi-a scăzut salariul foarte mult, mâncam slănină cu pâine. Nu le-am spus niciodată. Aproape un an de zile nu am avut ce să mănânc. Și a fost cea mai grea operație a mea. Și am trecut și prin ea, mi-am revenit, m-am ridicat. Uite, azi mănânc slănină în continuare. Deși acum am ce să mănânc”, a spus Ana Maria Tănăsie, la ”Un Podcast”.