Componentă a generației care a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial din 2015, Ana Maria Tănăsie s-a retras la vârsta de 29 de ani, după ce a câștigat un titlu, o Cupă a României și două Supercupe la nivel de club.

„Am avut doi părinți foarte muncitori, dar am pornit de jos. Am fost foarte săraci, prima noastră vacanță împreună și totodată prima lor vacanță a fost anul trecut în Turcia. Noi nu ne permiteam să mergem în oraș să mâncăm o prăjitură, nu ne permiteam să ne luăm un covrig pe săptămână din oraș. Am avut foarte multe neajunsuri, de când o am pe fetița mea mă gândesc la mama mea și nu știu ce putere a putut avea, cu două fete și animale și multă sărăcie. Eu nu știu cum a putut să ne crească și de unde a scos toată mâncarea și toată puterea ei…

În copilărie, eu am fost marginalizată foarte tare. Se vedea. Eu aveam un pulover și o pereche de pantaloni pe care mi-i spăla mami sâmbătă. Aveam animale, mâncam de acolo ce aveam. Copiii erau ca în ziua de astăzi. Nu a vrut nimeni să fie prieten cu mine. Mă arătau cu degetul. Eu mâncam pe ascuns. Mâncam margarină cu slănină, era pachețelul meu de la mami. Dar nu mi-e rușine. Sunt atât de mândră!

Pentru mine, tatăl meu a fost un erou. A ieșit la pensie de pe mașina de gunoi. Mulți mă întrebau dacă nu îmi e rușine. Cum să îmi fie rușine?! A fost un erou! Eu am avut o perioadă în care m-am accidentat și nu mai aveam nici ce să mănânc. Nici părinții mei nu știu, pentru că îi mai ajutam și pe ei. Mi-a scăzut salariul foarte mult, mâncam slănină cu pâine. Nu le-am spus niciodată. Aproape un an de zile nu am avut ce să mănânc. Și a fost cea mai grea operație a mea. Și am trecut și prin ea, mi-am revenit, m-am ridicat. Uite, azi mănânc slănină în continuare. Deși acum am ce să mănânc”, a spus Ana Maria Tănăsie, la ”Un Podcast”.