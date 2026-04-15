Ana Maria Tănăsie a spus totul: "Am fost marginalizată, mă arătau cu degetul"
Ana Maria Tănăsie (31 de ani) s-a retras de doi ani din handbal, după o ultimă experiență la CS Minaur Baia Mare.

Componentă a generației care a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial din 2015, Ana Maria Tănăsie s-a retras la vârsta de 29 de ani, după ce a câștigat un titlu, o Cupă a României și două Supercupe la nivel de club.

În prezent, Ana se ocupă de afacerea sa, un centru de limbi străine, iar recent a vorbit și despre încercările din perioada copilăriei. Fosta handbalistă își amintește că a fost marginalizată pe seama diferențelor sociale.

”Pentru mine, tatăl meu a fost un erou”, spune Ana, care își amintește de eforturile pe care le făceau părinții ei pentru a-și putea întreține cei doi copii.

Ana Maria Tănăsie: ”Am fost marginalizată foarte tare”

„Am avut doi părinți foarte muncitori, dar am pornit de jos. Am fost foarte săraci, prima noastră vacanță împreună și totodată prima lor vacanță a fost anul trecut în Turcia. Noi nu ne permiteam să mergem în oraș să mâncăm o prăjitură, nu ne permiteam să ne luăm un covrig pe săptămână din oraș. Am avut foarte multe neajunsuri, de când o am pe fetița mea mă gândesc la mama mea și nu știu ce putere a putut avea, cu două fete și animale și multă sărăcie. Eu nu știu cum a putut să ne crească și de unde a scos toată mâncarea și toată puterea ei… 

În copilărie, eu am fost marginalizată foarte tare. Se vedea. Eu aveam un pulover și o pereche de pantaloni pe care mi-i spăla mami sâmbătă. Aveam animale, mâncam de acolo ce aveam. Copiii erau ca în ziua de astăzi. Nu a vrut nimeni să fie prieten cu mine. Mă arătau cu degetul. Eu mâncam pe ascuns. Mâncam margarină cu slănină, era pachețelul meu de la mami. Dar nu mi-e rușine. Sunt atât de mândră!

Pentru mine, tatăl meu a fost un erou. A ieșit la pensie de pe mașina de gunoi. Mulți mă întrebau dacă nu îmi e rușine. Cum să îmi fie rușine?! A fost un erou! Eu am avut o perioadă în care m-am accidentat și nu mai aveam nici ce să mănânc. Nici părinții mei nu știu, pentru că îi mai ajutam și pe ei. Mi-a scăzut salariul foarte mult, mâncam slănină cu pâine. Nu le-am spus niciodată. Aproape un an de zile nu am avut ce să mănânc. Și a fost cea mai grea operație a mea. Și am trecut și prin ea, mi-am revenit, m-am ridicat. Uite, azi mănânc slănină în continuare. Deși acum am ce să mănânc”, a spus Ana Maria Tănăsie, la ”Un Podcast”.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Traian Băsescu, despre noul lider din Ungaria: „Magyar este o copie aproape fidelă a lui Orbán, naționalist și suveranist”
Traian Băsescu, despre noul lider din Ungaria: „Magyar este o copie aproape fidelă a lui Orbán, naționalist și suveranist”
ARTICOLE PE SUBIECT
”Bijuteria” de 322.000.000€ prinde contur! Ar urma să salveze un club uriaș
”Bijuteria” de 322.000.000€ prinde contur! Ar urma să salveze un club uriaș
ULTIMELE STIRI
Ce gest! David Silva i-a ținut locul la muncă unui suporter pentru a-l lăsa să meargă la meci
Ce gest! David Silva i-a ținut locul la muncă unui suporter pentru a-l lăsa să meargă la meci
Sepsi OSK - FC Voluntari 1-1. Corvinul, tot mai aproape de promovarea în Superligă!
Sepsi OSK - FC Voluntari 1-1. Corvinul, tot mai aproape de promovarea în Superligă!
Cristi Chivu primește puteri depline la Inter! Ce se întâmplă cu românul după un sezon de vis
Cristi Chivu primește puteri depline la Inter! Ce se întâmplă cu românul după un sezon de vis
„Te așteptai?” Dezvăluirea lui Diego Milito despre Cristi Chivu
„Te așteptai?” Dezvăluirea lui Diego Milito despre Cristi Chivu
Dănuț Lupu a dat un singur nume de antrenor pentru Rapid: ”Pe el l-aș pune”
Dănuț Lupu a dat un singur nume de antrenor pentru Rapid: ”Pe el l-aș pune”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mirel Rădoi, OUT de la FCSB? Reacția lui Gigi Becali

Mirel Rădoi, OUT de la FCSB? Reacția lui Gigi Becali

„Reghecampf, personaj deosebit de periculos“: arabii, șocați, au dezvăluit ce a făcut românul în Africa

„Reghecampf, personaj deosebit de periculos“: arabii, șocați, au dezvăluit ce a făcut românul în Africa

Urmașul lui Rădoi la FCSB? Mihai Stoica, fără dubii: „E antrenorul sezonului în România!“

Urmașul lui Rădoi la FCSB? Mihai Stoica, fără dubii: „E antrenorul sezonului în România!“

Adrian Șut dă lovitura după plecarea de la FCSB: 12,5 milioane de dolari!

Adrian Șut dă lovitura după plecarea de la FCSB: 12,5 milioane de dolari!

Gigi Becali tremură! Mirel Rădoi are oferta pe masă și ar putea pleca de la FCSB. MM: „Unde îi e mai bine!”

Gigi Becali tremură! Mirel Rădoi are oferta pe masă și ar putea pleca de la FCSB. MM: „Unde îi e mai bine!”

Louis Munteanu i-a scos din minți pe americani la două luni de la transferul în MLS

Louis Munteanu i-a scos din minți pe americani la două luni de la transferul în MLS



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu primește puteri depline la Inter! Ce se întâmplă cu românul după un sezon de vis
Cristi Chivu primește puteri depline la Inter! Ce se întâmplă cu românul după un sezon de vis
Dănuț Lupu a dat un singur nume de antrenor pentru Rapid: ”Pe el l-aș pune”
Dănuț Lupu a dat un singur nume de antrenor pentru Rapid: ”Pe el l-aș pune”
„Te așteptai?” Dezvăluirea lui Diego Milito despre Cristi Chivu
„Te așteptai?” Dezvăluirea lui Diego Milito despre Cristi Chivu
Sepsi OSK - FC Voluntari 1-1. Corvinul, tot mai aproape de promovarea în Superligă!
Sepsi OSK - FC Voluntari 1-1. Corvinul, tot mai aproape de promovarea în Superligă!
”Bijuteria” de 322.000.000€ prinde contur! Ar urma să salveze un club uriaș
”Bijuteria” de 322.000.000€ prinde contur! Ar urma să salveze un club uriaș
Alte subiecte de interes
Cea mai sexy handbalista s-a mutat in CUSCA! Demonstratie de senzatie alaturi de cel mai fioros luptator din Romania
Cea mai sexy handbalista s-a mutat in CUSCA! Demonstratie de senzatie alaturi de cel mai fioros luptator din Romania
CITESTE SI
Donald Trump anunță că a redeschis „definitiv” strâmtoarea Ormuz. Liderul mondial care l-ar fi convins să facă asta

stirileprotv Donald Trump anunță că a redeschis „definitiv” strâmtoarea Ormuz. Liderul mondial care l-ar fi convins să facă asta

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

