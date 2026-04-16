Dezvăluire tulburătoare despre Mircea Lucescu: „Asta i-au spus medicii"

Dezvăluire tulburătoare despre Mircea Lucescu: „Asta i-au spus medicii“ Nationala
Amir Kiarash
În ciuda unor probleme teribile de sănătate, apărute de la finalul anului trecut, „Il Luce“ a stat pe bancă la barajul pentru Mondiale cu Turcia (0-1). Cum a fost posibil așa ceva? A explicat Răzvan Burleanu, președintele FRF.

Un scenariu demn de Hollywood. Iată cum poate fi descris felul în care Mircea Lucescu și-a trăit ultimele zile de viață. Pentru că reputatul antrenor, care s-a stins pe 7 aprilie, și-a dorit „să moară“ pe bancă, implicat până la final în sportul pe care l-a iubit enorm și căruia și-a dedicat viața.

În acest context, parcă lui „Il Luce“ i-a fost scris să stea pe bancă, la un meci colosal, cu doar 12 zile înainte de moarte. El a condus România, la Istanbul, în barajul de calificare la Mondiale cu Turcia. Se întâmpla pe 26 martie. Și, chiar dacă nu și-a îndeplinit visul, de a duce România la turneul final, Lucescu a trăit satisfacția de a fi în prim-planul unui duel colosal. Pentru ultima oară!

Răzvan Burleanu spune că Lucescu a avut aprobarea medicilor

După tragedia decesului lui Mircea Lucescu, s-au făcut fel și fel de speculații, cum că Federația Română de Fotbal (FRF) n-ar fi trebuit să-i dea voie lui „Il Luce“ să stea pe bancă, la Istanbul. S-a invocat faptul că Lucescu ar fi suferit din cauza stresului, nefiind apt din punct de vedere medical. 

Astăzi însă, cu ocazia conferinței în care a anunțat startul negocierilor cu Hagi, Răzvan Burleanu (41 de ani) a respins vehement acuzele legate de decizia FRF, de a merge pe mâna lui Lucescu, la partida de la Istanbul.

„Informaţiile medicale la care am avut acces au fost foarte fragmentate. Pentru că atunci când vorbim despre situaţia medicală a oricărei persoane, aceste informaţii sunt confidenţiale. În acelaşi timp, noi, ca federaţie, am spus în luna februarie că lucrăm cu mai multe scenarii şi că suntem pregătiţi pentru orice scenariu. Şi chiar am lucrat cu un termen, cel de 20 februarie, iar pe 21 februarie am avut o întâlnire aici cu domnul Lucescu şi domnul Stoichiţă. Iar domnul Lucescu avea o adeverinţă medicală obţinută de la un doctor din Belgia care atesta că este apt din punct de vedere medical pentru a-şi continua activitatea profesională“, a dezvăluit Răzvan Burleanu.

Burleanu: „FRF era în culpă dacă lua în calcul demiterea lui Lucescu“

În continuarea declarațiilor sale, șeful FRF a insistat că forul condus de el a procedat exact cum era normal, în cazul unui om, precum Mircea Lucescu, care a trăit pentru fotbal.

Am văzut în ultima perioadă anumite reacţii şi consider că Federaţia Română de Fotbal a procedat corect. Şi acum consider că, dacă am fi luat în calcul o demitere a domnului Lucescu sau o încurajare a dânsului de a pleca de la echipa naţională, atunci FRF ar fi fost într-o culpă din punct de vedere profesional, dar şi moral. E foarte uşor să fii radical când stai pe fotoliu, dar consider că aceea a fost cea mai bună decizie. Puteţi să vă puneţi în locul meu şi să vă întrebaţi ce decizie aţi fi luat în locul meu, ţinând cont că l-am avut la dispoziţie pe cel mai titrat antrenor român care şi-a dorit să fie alături de echipa naţională în cel mai important moment al său“, a explicat omul numărul 1 din fotbalul românesc.

Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul cu cinci zile înainte de moarte

Mircea Lucescu a decedat pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Potrivit Agerpres, Lucescu a fost internat de urgenţă pe 29 martie la Spitalul Universitar Bucureşti, după ce i s-a făcut rău în timpul unei şedinţe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naţionale de fotbal, fiind afectat de ratarea calificării la Cupa Mondială din 2026, după înfrângerea suferită în faţa Turciei.

Lucescu nu a făcut deplasare cu naţionala în Slovacia, reprezentativa României fiind condusă de secundul Ionel Gane la meciul amical pierdut cu 0-2.

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, la 2 aprilie, prin intermediul site-ului oficial, că antrenorul Mircea Lucescu şi-a încheiat mandatul de selecţioner.

Sub conducerea lui Mircea Lucescu, România a reuşit o campanie de excepţie în Liga Naţiunilor, în urma căreia reprezentativa a obţinut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Cupa Mondială din vara aceasta. Bilanţul lui Lucescu pe banca naţionalei, în această perioadă, cuprinde 11 victorii, 1 egal şi 6 înfrângeri.

