De film! Starul Braziliei și-a înșelat iubita cu cea mai bună prietenă a ei

Eduard Irimia s-a făcut remarcat în România în primă fază, după care și la nivel mondial, ca promotor al galelor de kickboxing. Cunoscut apoi și pentru rolurile de producător de televiziune și om de afaceri, care a ajuns să propună luptători profesioniști la Hollywood, a fondat Superkombat Fighting Championship.

Eduard Irimia a renunțat la medicină: ”Tata se lăuda colegilor că voi ajunge medic”

Puțini știu că până să se axeze pe promovarea galelor de sporturi de contact, carieră către care s-a îndreptat de la începutul anilor 2000, era student la medicină și era cât pe ce să termine cursurile, după care să profeseze în domeniu.

Cu un tată antrenor de box, Irimia junior s-a lăsat sedus de sporturile de contact, dar cumva de nicăieri a venit dorința de a renunța la cariera de medic și să meargă în direcția galelor de kickboxing.

Emisiunea Contact Arena e prezentată de Alex Ganci și Dan Pană

Local Kombat, un proiect care a atras publicul

Invitat în emisiunea Contact Arena, care se vede pe VOYO și pe Pro Arena, Eduard Irimia a rememorat momentul. O decizie care i-a schimbat viața și care l-a făcut unul dintre cei mai importanți promotori de sporturi de contact din Europa.

”Aveam emoții, poate mă căuta cineva de la Colegiul Medicilor! Nu sunt doctor în medicină, sunt 'doctor kombat'. Mulți nu știu că eram în anul 3 la medicină când m-am lăsat pentru a ajunge în zona sporturilor de contact.

Pentru tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, care mă lăuda colegilor săi, spunând că o să devin doctor... am trecut brusc la gale. L-am convins prin acele evoluții spectaculoase de la Pro TV că până la urmă și cariera aleasă era 'la bătaie'cu cariera unui medic de succes”, a spus Eduard Irimia în emisiunea Contact Arena.

Mulți luptători de kickboxing s-au remarcat în Local Kombat

La începutul anilor 2000, Eduard Irimia a fondat Local Kombat, un proiect pe care îl vedea inițial sub altă denumire. În primă fază nu a fost de acord cu numele, dar în cele din urmă a realizat că are priză la public.

După câțiva ani, spectacolul a prins foarte bine și era foarte urmărit pe Pro TV. Irimia a lansat și un proiect denumit ”eroii” în cadrul Local Kombat, iar printre cele mai importante nume de luptători români se numără Cătălin Zmărăndescu , Ciprian Sora, Ionuț Iftimoaie, Daniel Ghiță sau Cătălin Moroșanu.

Anii trecuți, Irimia și-a extins activitatea în domeniul luptelor producând și filme. În urmă cu șase ani, în 2018, promotorul român a înființat ”Superfilm” alături de doi producători de la Hollywood, Moshe Diamant și Christopher Milburn.

VIDEO EXCLUSIV Edi Irimia, invitat la Contact Arena