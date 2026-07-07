Belgia s-a calificat fără emoţii în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins țara gazdă SUA cu scorul de 4-1 luni, pe Seattle Stadium, într-un meci din optimi.

''Diavolii roşii'' au tăiat orice speranţe ale americanilor, prin golurile marcate de Charles De Ketelaere (9, 33), Hans Vanaken (58) şi Romelu Lukaku (90+3).

Gazdele, care au părut marcate de decizia de anulare a suspendării lui Folarin Balogun pentru cartonaşul roşu primit în şaisprezecimi, au reuşit să înscrie doar prin Malik Tillman (31).

Recordul lui Hans Vanaken și recordul lui Thibaut Courtois

La 33 de ani şi 316 zile, Hans Vanaken a devenit cel mai vârstnic marcator al Belgiei la Cupa Mondială într-un meci eliminatoriu direct, depăşindu-l pe Romelu Lukaku, care avea 33 de ani şi 49 de zile când a marcat contra Senegalului.

Iar Thibaut Courtois a devenit belgianul cu cele mai mult apariţii la Cupa Mondială, 20, fiind totodată al treilea portar care ajunge la acest număr, după Manuel Neuer (23) şi Hugo Lloris (20).

În sferturile de finală, Belgia va înfrunta echipa Spaniei, campioana europeană en titre, care a eliminat Portugalia cu 1-0. Meciul va avea loc la Los Angeles.

Caseta meciului SUA - Belgia 1-4

SUA - Belgia 1-4 (1-2)

Au marcat: Malik Tillman (31), respectiv Charles De Ketelaere (9, 33), Hans Vanaken (58), Romelu Lukaku (90+3).

Seattle, Seattle Stadium: 66.925 spectatori

Cupa Mondială 2026 - optimi de finală

Au evoluat echipele:

SUA: 24. Matthew Freese - 16. Alexander Freeman, 3. Christopher Richards, 13. Timothy Ream (căpitan) - 2. Sergino Dest (7. Giovanni Reyna, 46), 8. Weston McKennie, 4. Tyler Adams (9. Ricardo Pepi, 72), 17. Malik Tillman, 5. Antonee Robinson (18. Maximilian Arfsten, 90+3) - 10. Christian Pulisic (14. Sebastian Berhalter, 59), 20. Folarin Balogun (19. Haji Wright, 90+2).

Selecţioner: Mauricio Pochettino.

Rezerve neutilizate: 1. Matthew Turner, 25. Christopher Brady - 6. Auston Trusty, 12. Miles Robinson, 22. Mark McKenzie, 23. Joseph Scally, 11. Brenden Aaronson, 21. Timothy Weah, 26. Alejandro Zendejas.

Belgia: 1. Thibaut Courtois - 21. Timothy Castagne, 25. Nathan Ngoy, 4. Brandon Mechele, 5. Maxim De Cuyper - 24. Amadou Onana (20. Hans Vanaken, 21), 8. Youri Tielemans (căpitan) - 10. Leandro Trossard (22. Alexis Saelemaekers, 89), 23. Nicolas Raskin (6. Axel Witsel, 89), 14. Dodi Lukebakio (11. Jeremy Doku, 67) - 17. Charles De Ketelaere (9. Romelu Lukaku, 67).

Selecţioner: Rudi Garcia.

Rezerve neutilizate: 12. Senne Lammens, 13. Mike Penders - 2. Zeno Debast, 3. Arthur Theate, 15. Thomas Meunier, 16. Koni De Winter, 18. Joaquin Seys, 7. Kevin De Bruyne, 19. Diego Moreira, 26. Matias Fernandez-Pardo.

Arbitru: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh; arbitri asistenţi: Mohanmmad Alkalaf, Ahmad Alroalle (toţi din Iordania); al patrulea oficial: Pierre Atcho (Gabon); arbitru asistent de rezervă: Boris Ditsoga (Gabon)

Arbitru video: Khamis Al Marri (Qatar); arbitri asistenţi video: Nicolas Gallo (Columbia), Hernan Mastrangelo (Argentina)

Cartonaşe galbene: McKennie (35), Tillman (69). Agerpres