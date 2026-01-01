Legendarul fotbalist Lothar Matthaus se aşteaptă ca naţionala Germaniei să ajungă în semifinalele Cupei Mondiale 2026 din SUA, Mexic şi Canada, conform DPA. Într-un joc al predicţiei pentru săptămânalul Sport Bild, fostul internaţional german a adăgat că el, totuşi, se aşteaptă ca echipa Germaniei să piardă în faţa campioanei europene Spania, în semifinale.

Lothar Matthaus știe ce echipe vor juca finala Cupei Mondiale 2026



Într-un astfel de scenariu, ''Germania ar putea fi mulţumită cu performanţa sa aşa cum arată astăzi lucrurile. Ajungerea în semifinale ar fi un succes'', a mai spus acesta.



''Dar cine ştie, poate Florian Wirtz, Jamal Musiala, Nick Woltemade şi ceilalţi vor face ca să apară ca printr-o minune o asemenea efervescenţă în tipul turneului final şi ar putea merge chiar mai departe. Un lucru este cert: în calitate de căpitan al echipei care a câştigat Cupa Mondială din 1990, nu aş vrea altceva mai mult decât o altă victorie în Cupa Mondială (trofeul, n. red.)'', a subliniat Matthaus, potrivit Agerpres.



Fostul jucător al lui Bayern Munchen şi al echipei Germaniei nu anticipează alte probleme majore pentru naţionala condusă de Julian Nagelsmann.

Predicţiile sale pentru faza grupelor arată astfel: 7-0 împotriva debutanţilor Curacao, 2-1 cu Cote d'Ivoire şi 2-2 în ultimul meci, cu Ecuadorul.



În predicţiile sale, Matthaus a spus că Germania va pierde cu Spania, 2-3, după prelungiri, în semifinale, asemenea meciului din sferturile EURO 2024. În schimb, naţionala Spaniei va ajunge în finală şi va câştiga titlul împotriva Angliei, iar Germania va învinge Argentina cu 2-1, pentru locul trei al turneului.



Desigur aceste predicţii sunt doar pentru amuzament, micile lucruri pot decide un meci din faza eliminatorie, a mai spus fostul căpitan al Germaniei, care a adăugat că Spania şi Anglia sunt favoritele sale principale pentru câştigarea Cupei Mondiale.

