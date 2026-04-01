După 2-0 cu Irlanda de Nord în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, Italia a pierdut la loviturile de departajare cu Bosnia (1-1, 1-4 d.l.d.) în finala barajului.

Moise Keane (minutul 15) și Haris Tabakovic (minutul 79) au înscris la Zenica în timpul celor 90 de minute

Jurnalistul Nicolo Schira a tunat după ce Italia a ratat calificarea la CM 2026: ”Uite în ce hal am ajuns! Rușine!”

După meci, jurnalistul italian Nicolo Schira, expert în transferuri, a avut un mesaj dur de transmis pe rețelele social media după ce selecționata lui Gennaro Gattuso a ratat accederea la CM 2026.

Schira a numit eșecul cu Bosnia drept ”o rușine pentru fotbalul italian” și a evidențiat că ar trebui ca unii oameni din federație să demisioneze după ce Italia a pierdut a treia calificare consecutivă la turneul final.

”Este miezul nopții și încă nu și-a dat nimeni demisia după o nouă rușine pentru fotbalul italian. Săraca Italie, uite în ce hal ai ajuns. În afara Cupei Mondiale pentru a treia oară la rând. Și, din păcate, nu e o păcăleală de 1 aprilie”, a scris Schira pe Twitter imediat după înfrângerea cu Bosnia.