Jurnalistul Nicolo Schira a tunat după ce Italia a ratat calificarea la CM 2026: ”Uite în ce hal am ajuns! Rușine!”

După 2-0 cu Irlanda de Nord în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, Italia a pierdut la loviturile de departajare cu Bosnia (1-1, 1-4 d.l.d.) în finala barajului.

  • Moise Keane (minutul 15) și Haris Tabakovic (minutul 79) au înscris la Zenica în timpul celor 90 de minute

După meci, jurnalistul italian Nicolo Schira, expert în transferuri, a avut un mesaj dur de transmis pe rețelele social media după ce selecționata lui Gennaro Gattuso a ratat accederea la CM 2026.

Schira a numit eșecul cu Bosnia drept ”o rușine pentru fotbalul italian” și a evidențiat că ar trebui ca unii oameni din federație să demisioneze după ce Italia a pierdut a treia calificare consecutivă la turneul final.

”Este miezul nopții și încă nu și-a dat nimeni demisia după o nouă rușine pentru fotbalul italian. Săraca Italie, uite în ce hal ai ajuns. În afara Cupei Mondiale pentru a treia oară la rând. Și, din păcate, nu e o păcăleală de 1 aprilie”, a scris Schira pe Twitter imediat după înfrângerea cu Bosnia.

Italienii au găsit vinovatul după un nou Mondial ratat: ”Să facă un pas înapoi”

Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au pus tunurile și pe Gabriele Gravina (72 de ani), cel care este președintele Federației Italiene de Fotbal din 2018 și, în paralel, vicepreședinte în cadrul UEFA. După un nou dezastru, italienii îi cer acestuia să facă un pas în spate.

”Se află acum în mijlocul celei mai feroce furtuni. Să își ia timp, trebuie să reflecteze și, mai ales, să se consulte cu Consiliul Federal, dar mulți se așteaptă acum ca el să facă un pas înapoi.

Președintele FIGC nu a permis niciodată nimănui să ia decizii în locul lui, iar astăzi, când dezamăgirea este atât de puternică, ne întrebăm dacă are puterea să meargă mai departe”, a notat publicația mai sus menționată.

