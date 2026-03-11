Preşedintele Federaţiei Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, a pus din nou sub semnul întrebării participarea ţării sale la Cupa Mondială 2026, care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada.

Declarațiile lui Taj au venit în contextul în care Australia a acordat azil mai multor jucătoare din echipa naţională feminină a Iranului, după cum Sport.ro a scris aici.

"Preşedintele american a scris două tweet-uri în care cere să se acorde azil politic jucătoarelor noastre (...) şi că, dacă Australia nu o face, o va face el însuşi. A făcut 160 de martiri, ucigându-ne fetele la Minab (n.r. - o școală de fete a fost bombardată în chiar prima zi din război), iar acum le ţine pe fetele noastre ostatice. Cum poate cineva să fie optimist în privinţa Cupei Mondiale din Statele Unite în aceste circumstanţe?!", a declarat Mehdi Taj, potrivit Agerpres.

"Dacă Cupa Mondială are loc în aceste condiţii, ce persoană sănătoasă la minte şi-ar trimite echipa naţională într-un astfel de loc?", a adăugat responsabilul fotbalului iranian, a cărui echipă naţională ar urma să dispute cele trei meciuri din faza grupelor în Statele Unite - două la Los Angeles şi unul la Seattle - într-o grupă care mai include Belgia, Egiptul şi Noua Zeelandă.

Săptămâna trecută, Mehdi Taj exprimase deja îndoieli serioase cu privire la participarea Iranului la Cupa Mondială, la doar câteva ore după începerea atacului americano-israelian.

"Ceea ce este sigur acum este că, având în vedere acest atac şi această cruzime, nu putem privi cu nerăbdare Cupa Mondială", a afirmat el, specificând, în acelaşi timp, că decizia finală va aparţine "autorităţilor sportive" ale ţării.