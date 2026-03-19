Gigi Becali a spus că Rădoi nu vrea ca Universitatea Craiova să câștige titlul cu Filipe Coelho pe banca tehnică.

Reacția lui Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a dat de gol

”V-ați dori sau nu să ia Craiova campionatul? Vă întreb asta pentru că este și munca dumneavoastră acolo, iar patronul echipei a spus că nu v-ați dori acest lucru”, a fost întrebarea primită de Mirel Rădoi la conferința de presă.

În primă fază, antrenorul roș-albaștrilor a părut că nu înțelege întrebarea și a răspuns scurt: ”Cum?”. Apoi, Rădoi a realizat că întrebarea repoterului făcea referire la o declarație făcută de Gigi Becali și a continuat.

Rădoi a mărturisit că, cel puțin deocamdată, nu este interesat de ceea ce se întâmplă în play-off, însă acest lucru s-ar putea schimba dacă FCSB va merge la barajul pentru Conference League.

”Nu aș vrea să intru în lucrurile astea, nici nu am văzut meciurile din play-off, sunt concentrat pe ce se întâmplă în play-out. Am văzut meciurile din play-out, am văzut UTA – Hermannstadt, Botoșani – Slobozia. Mă uit la meciurile astea, pentru că astea sunt evidente pentru noi în momentul de față.

Ce se întâmplă în play-off... deocamdată nu putem să ne uităm. Dacă vom ajunge acolo, să câștigăm play-out-ul, în funcție de echipa cu care putem juca, atunci o să încep să mă uit. După aceea, ce se întâmplă sus, nu mai este treaba mea”, a spus Rădoi la conferința de presă.

Gigi Becali: ”Mirel nu vrea să ia Craiova titlul!”

Gigi Becali a transmis recent că Mirel Rădoi nu vrea ca Universitatea Craiova să câștige titlul. Totuși, patronul de la FCSB a mărturisit că aceasta este doar părerea lui și că nu a vorbit cu antrenorul despre acest aspect.

”I-am zis și lui Mirel, care nu vrea Craiova. Nu vrea… Nu e așa cum credeți voi. Nu am vorbit cu el, e ce cred eu. Nu cred că vrea să ia cineva pe munca lui. Eu cred că el zice că a făcut acolo și cineva a dărâmat, eu așa aș face.

El e mai bun decât mine, dar oricât de bun ai fi, ești în lume, nu în biserică, și te duci după metehnele lumii, după răutate, invidie, dușmănie… Eu aș vrea să fiu rău?

Când era Mirel acolo, ce treabă aveam că era Craiova în cupele europene? Nu aveam niciun interes. Făceau și ei niște puncte pentru mine. Dar voiam împotriva mea, din răutate, se lipește răul”, a spus recent Gigi Becali.