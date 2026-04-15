Internaţionalul francez, Hugo Ekitike, scos pe targă în minutul 30 al meciului dintre Liverpool şi Paris Saint-Germain, marţi seara, a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile de la piciorul drept. Informația a fost furnizată de cotidianul L'Equipe, după partida din returul sferturilor Champions League.
Această accidentare de lungă durată va face imposibilă participarea lui Ekitike la Cupa Mondială din 2026 (11 iunie - 19 iulie), care începe în mai puţin de două luni.
Diagnosticul înseamnă un sfârşit prematur al sezonului pentru atacantul francez al lui Liverpool, al cărui antrenor descrisese accidentarea drept "destul de gravă" marţi seară, la conferinţa de presă de după meci.
Ekitike (23 de ani) va rata, aşadar, câteva luni de competiţie cu echipa sa, precum şi Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada.
"El va trebui să fie supus unei intervenţii chirurgicale. În cel mai bun caz, pentru un jucător profesionist, operaţia înseamnă nouă luni pentru a reveni pe teren", a estimat, marţi seară, doctorul Nicolas Baudrier, specialist în chirurgia tendoanelor şi ligamentelor gleznei.
"Ekitike a fost grav accidentat, este o leziune destul de serioasă", a spus Arne Slot (foto, sus) în conferinţa de presă de după meci.
Ekitike are opt selecţii pentru Franţa, ultima pe 29 martie, în victoria cu 3-1 împotriva Columbiei, în timpul mini-turneului "Les Bleus" din Statele Unite. Cu trei zile mai devreme, marcase al doilea gol al Franţei împotriva Braziliei (o victorie cu 2-1).
Paris Saint-Germain, deţinătoarea trofeului, s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a învins-o pe Liverpool cu 2-0 (0-0), marţi seara, pe Anfield, în manşa secund a sferturilor de finală. Parizienii au câştigat cu acelaşi scor ca în tur.
Potrivit Agerpres, în semifinale, PSG o va înfrunta pe câştigătoarea dublei dintre Bayern Munchen şi Real Madrid (2-1 în tur pentru nemți).