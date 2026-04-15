Internaţionalul francez, Hugo Ekitike, scos pe targă în minutul 30 al meciului dintre Liverpool şi Paris Saint-Germain, marţi seara, a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile de la piciorul drept. Informația a fost furnizată de cotidianul L'Equipe, după partida din returul sferturilor Champions League.

Această accidentare de lungă durată va face imposibilă participarea lui Ekitike la Cupa Mondială din 2026 (11 iunie - 19 iulie), care începe în mai puţin de două luni.

Diagnosticul înseamnă un sfârşit prematur al sezonului pentru atacantul francez al lui Liverpool, al cărui antrenor descrisese accidentarea drept "destul de gravă" marţi seară, la conferinţa de presă de după meci.