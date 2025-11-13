Cristiano Ronaldo (40 de ani) a comis un gest golănesc în partida Irlanda - Portugalia 2-0. Căpitanul lusitanilor a încasat cartonașul roșu direct, după ce și-a lovit un adversar în spate cu cotul.

Cristiano Ronaldo, gest golănesc în Irlanda - Portugalia 2-0

Portugalia era deja condusă de Irlanda cu 2-0, în urma dublei semnate de către Troy Parrott în minutele 17 și 45.

Nemulțumit de faptul că jocul său și al naționalei sale nu a decurs deloc conform așteptărilor, CR7 a avut un comportament lipsit total de sportivitate.

Ronaldo l-a lovit puternic cu cotul pe Dara O'Shea în spate, în minutul 59, într-un moment în care aștepta o centrare în careul irlandezilor.

CR7, eliminat după intervenția VAR

Arbitrul Glenn Nyberg a oprit jocul și a acordat fault în atac. Cristiano Ronaldo a fost avertizat inițial cu cartonașul galben, după care și-a ironizat adversarul, încercând să lase să sugereze că O'Shea a căzut mult prea ușor.

„Centralul” a fost însă chemat din camera VAR să revadă imaginile. Astfel, în minutul 61, după două minute de consultări ale arbitrajului video, CR7 a fost trimis de arbitrul principal la vestiare.

Cristiano Ronaldo a continuat să protesteze. Căpitanul lusitanilor a adresat reproșuri către arbitrul de rezervă și către Heimir Hallgrimsson, selecționerul Irlandei. În cele din urmă, Ronaldo a părăsit terenul de joc.

Reacția lui Cristiano Ronaldo este greu de înțeles, în condițiile în care Portugalia și-a păstrat locul 1 în Grupa F a preliminariilor pentru CE 2026. Clasamentul arăta în felul următor: Portugalia (10 puncte), Ungaria (8), Irlanda (7) și Armenia (3, adversara lusitanilor din ultima etapă).

