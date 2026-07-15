Promisiunea făcută de Daniel Bîrligea înainte de startul noului sezon: ”Asta sper!”

Promisiunea făcută de Daniel Bîrligea înainte de startul noului sezon: ”Asta sper!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027.

TAGS:
FCSBdaniel birligea
Din articol

Cu doar câteva zile înainte de startul noului sezon din SuperLiga, roș-albaștrii au organizat evenimentul de lansare a noilor tricouri.

Daniel Bîrligea: ”Sper să dau câte goluri are nevoie echipa!”

  • Whatsapp image 2026 07 15 at 152017
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Daniel Bîrligea a fost unul dintre modele la prezentarea noilor echipamente. Atacantul a purtat al treilea echipament, care este complet portocaliu.

Fotbalistul, care a ratat finalul sezonului trecut, după o accidentare suferită la echipa națională, a revenit și le-a făcut o promisiune fanilor.

Sper să dau câte goluri are nevoie echipa. Nu am exact un ritual, dar mă încălzesc foarte bine, ascult un pic muzică și mă concentrez”, a spus Daniel Bîrligea la prezentarea noilor echipamente ale celor de la FCSB.

Echipamentul de acasă este albastru, cu inserții roșii la mâneci și guler, completat de pantaloni roșii și jambiere albastre.

Tricoul de deplasare este alb, cu accente negre și o siglă stilizată, în timp ce echipamentul de rezervă este complet portocaliu, cu detalii negre.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat
AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat
ULTIMELE STIRI
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League (EXCLUSIV pe VOYO)
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League (EXCLUSIV pe VOYO)
Florin Tănase a îmbrăcat noul kit de acasă al lui FCSB și a tras imediat concluzia: „Am văzut și echipamentele rivalilor”
Florin Tănase a îmbrăcat noul kit de acasă al lui FCSB și a tras imediat concluzia: „Am văzut și echipamentele rivalilor”
Thierry Henry, reverență după Franța - Spania: „El este creierul, unul dintre cei mai buni din lume”
Thierry Henry, reverență după Franța - Spania: „El este creierul, unul dintre cei mai buni din lume”
Ce a vorbit Eddy Gnahore cu Alex Musi înainte de a semna cu FCSB: „I-am zis asta”
Ce a vorbit Eddy Gnahore cu Alex Musi înainte de a semna cu FCSB: „I-am zis asta”
Predicția lui Pedri: ce a transmis starul Barcelonei în urmă cu un an
Predicția lui Pedri: ce a transmis starul Barcelonei în urmă cu un an
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

FCSB face spectacol: trei transferuri astăzi!

FCSB face spectacol: trei transferuri astăzi!

Diletta Leotta s-a pozat într-un bikini minuscul, la piscină: ”Nu mai pot suporta, aceste fotografii sunt prea ilegale”

Diletta Leotta s-a pozat într-un bikini minuscul, la piscină: ”Nu mai pot suporta, aceste fotografii sunt prea ilegale”

Didier Deschamps s-a dezlănțuit după eliminarea Franței

Didier Deschamps s-a dezlănțuit după eliminarea Franței



Recomandarile redactiei
Ce a vorbit Eddy Gnahore cu Alex Musi înainte de a semna cu FCSB: „I-am zis asta”
Ce a vorbit Eddy Gnahore cu Alex Musi înainte de a semna cu FCSB: „I-am zis asta”
Cum a fost surprins Denis Drăguș după ce Becali a anunțat că transferul la FCSB este 90% gata: ”Staff-ul a observat”
Cum a fost surprins Denis Drăguș după ce Becali a anunțat că transferul la FCSB este 90% gata: ”Staff-ul a observat”
Cauza morții lui Gabi Mureșan, decedat la 44 de ani. Rezultatele autopsiei
Cauza morții lui Gabi Mureșan, decedat la 44 de ani. Rezultatele autopsiei
Thierry Henry, reverență după Franța - Spania: „El este creierul, unul dintre cei mai buni din lume”
Thierry Henry, reverență după Franța - Spania: „El este creierul, unul dintre cei mai buni din lume”
Un antrenor din SuperLiga are planuri mari: „De ce să nu ne batem la play-off?”
Un antrenor din SuperLiga are planuri mari: „De ce să nu ne batem la play-off?”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: ”Contract pe trei ani”
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: ”Contract pe trei ani”
Daniel Bîrligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
Daniel Bîrligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
CITESTE SI
Reacția AUR după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea ca partidul lui Simion să guverneze: „Vrea să conducă singur țara”

stirileprotv Reacția AUR după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea ca partidul lui Simion să guverneze: „Vrea să conducă singur țara”

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

stirileprotv SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat

stirileprotv AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!