Promisiunea făcută de Daniel Bîrligea înainte de startul noului sezon: ”Asta sper!”

Cu doar câteva zile înainte de startul noului sezon din SuperLiga, roș-albaștrii au organizat evenimentul de lansare a noilor tricouri.

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Daniel Bîrligea a fost unul dintre modele la prezentarea noilor echipamente. Atacantul a purtat al treilea echipament, care este complet portocaliu.

Fotbalistul, care a ratat finalul sezonului trecut, după o accidentare suferită la echipa națională, a revenit și le-a făcut o promisiune fanilor.

”Sper să dau câte goluri are nevoie echipa. Nu am exact un ritual, dar mă încălzesc foarte bine, ascult un pic muzică și mă concentrez”, a spus Daniel Bîrligea la prezentarea noilor echipamente ale celor de la FCSB.

Echipamentul de acasă este albastru, cu inserții roșii la mâneci și guler, completat de pantaloni roșii și jambiere albastre.

Tricoul de deplasare este alb, cu accente negre și o siglă stilizată, în timp ce echipamentul de rezervă este complet portocaliu, cu detalii negre.